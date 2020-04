హైద‌రాబాద్: లాక్ డౌన్ తో ఇంటికే ప‌రిమితం కావాల‌ని ప్ర‌భుత్వాలు ప్ర‌జ‌ల‌ను కోరుతున్న విష‌యం తెలిసిందే. ప్ర‌జ‌ల‌కు అవ‌స‌ర‌మైన నిత్య‌వ‌స‌ర స‌రుకుల‌ను కూడా అందిస్తున్నాయి. అయిన‌ప్ప‌టికీ కొంత‌మంది లాక్ డౌన్ ను పాటించ‌డంలో నిర్ల‌క్ష్యం వ‌హిస్తున్నారు. అలాంటి వారి కోసం, ప్ర‌జ‌ల శ్రేయ‌స్సు కోసం ప్ర‌ముఖ సినీ న‌టుడు సాయికుమార్ అద్భుత‌మైన సందేశాన్ని అందించారు.



అంద‌రికీ న‌మ‌స్కారం మ‌నం చాలా అదృష్ణ‌వంతులం. ఎందుకంటే న‌డిచే దేవుళ్లై..ఎవ‌రొచ్చినా..ఎప్పుడొచ్చినా..విసుగు విరామం లేకుండా క‌రోనా పాజిటివ్ రోగుల ప్రాణాలు కాపాడేందుకు త‌మ ప్రాణాలు అడ్డుపెడుతున్న వైద్యులం కాదు మ‌నం అంటూ..సాయికుమార్ చెప్పిన మాట‌లు అంద‌రినీ ఆలోచింప‌జేస్తున్నాయి. సాయికుమార్ సందేశం వినండి మ‌రి..

A mask is better than a Ventilator, Home is better than ICU, Prevention is better than Cure. Please Stay At Home.



