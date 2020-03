కరోనా మ‌హ‌మ్మారిని త‌రిమికొట్టాలంటే సామాజిక దూరం పాటిస్తూ ఇంట్లోనే ఉండాల‌ని ప్ర‌భుత్వాలు, సెల‌బ్రిటీలు పిలుపునిస్తూ వ‌స్తున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. అయితే కొంద‌రు భాద్యాయితంగా ఇంటికే ప‌రిమిత‌మైన‌, మ‌రికొంద‌రు రోడ్ల‌పై చ‌క్క‌ర్లు కొడుతూ క‌నిపిస్తున్నారు. మ‌న‌ల్ని ర‌క్షించేందుకు పోలీసులు, వైద్యులు ప్రాణాల‌ని లెక్క చేయ‌కుండా విధులు నిర్వ‌ర్తిస్తుంటే కొంత‌మంది ఇలా నిర్ల‌క్ష్య ధోరణి చూపించ‌డం ఏ మాత్రం స‌బ‌బు కాద‌ని మండి ప‌డుతున్నారు.



తాజాగా ఓ నెటిజ‌న్ షేర్ చేసిన ఫోటో ఒక‌టి సాయిధ‌ర‌మ్‌ని చ‌లింప‌జేసింది. ఆ ఫోటోలో విధులు నిర్వ‌ర్తించి వ‌చ్చిన పోలీస్ స‌ప‌రేట్‌గా కూర్చొని ఒక్క‌రు తింటుంటే, ఆ ఫ్యామిలీ మొత్తం ఆయ‌న‌కి దూరంగా నిల్చొని ఉంది. అధికారులంద‌రు మ‌న కోసం అన్ని ప‌ళంగా పెట్టి విధులు నిర్వ‌ర్తిస్తుంటే కొంద‌రు మాత్రం బాధ్య‌తారాహిత్యంగా మెలుగుతున్నారు. ద‌య‌చేసి సుర‌క్షితంగా ఇంట్లోనే ఉండండి. వారి త్యాగాన్ని గౌర‌విద్ధాం అని సాయిధ‌ర‌మ్ తేజ్ త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు.

This is the kind of effort all the authorities are putting in...please be safe and do the best at staying home... let’s respect their sacrifice #coronavirus #IndiaFightsCorona ???????????????????????? #SaluteToAllFrontliners https://t.co/w5ikitV6j3