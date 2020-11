ఎన్టీఆర్‌, రామ్‌చరణ్‌ కథానాయకులుగా నటిస్తున్న మల్టీస్టారర్‌ చిత్రం ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌'(రౌద్రం రణం రుధిరం). ఎస్‌.ఎస్‌. రాజమౌళి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమా చిత్రీకరణ హైదరాబాద్‌లో శరవేగంగా జరుగుతోంది. ప్రస్తుతం భారీ యాక్షన్‌ ఎపిసోడ్‌ను చిత్రీకరిస్తున్నారు. అలియాభట్‌ ఈ సినిమాలో కథానాయికగా నటిస్తోంది. త్వరలో ఆమె చిత్రీకరణలో భాగం కానున్నది. డీవీవీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ పతాకంపై డీవీవీ దానయ్య ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. అజయ్‌ దేవ్‌గన్‌, శ్రియ, ఓలివియా మోరీస్‌ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.



ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమాకి సంబంధించి ఇప్ప‌టికే విడుద‌లైన వీడియోలు అభిమానుల అంచ‌నాల‌ను మ‌రింత పెంచాయి. ఈ దీపావ‌ళికి మ‌రో స‌ర్‌ప్రైజ్ ఇచ్చేందుకు సిద్ద‌మైంది ఆర్ఆర్ఆర్ టీం. ఈ దీవాళిని మ‌రింత స్పెష‌ల్‌గా మార్చేందుకు రాజ‌మౌళి, ఎన్టీఆర్, రామ్ చ‌ర‌ణ్ కొత్త ప్లాన్‌తో రాబోతున్నారు. ఈ ముగ్గురి క‌లిసి దిగిన ఫొటో ఒక‌టి ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాని షేక్ చేస్తుంది. ట్రెడిష‌నల్ లుక్‌లో క‌నిపిస్తున్న మ‌న హీరోల‌ని చూసి ఫ్యాన్స్ మురిసిపోతున్నారు.



Giving you all the best of wishes and prosperity this Diwali from team #RRRMovie.#RRRDiwali... ???????? pic.twitter.com/PPkrqfg02U