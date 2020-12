టాలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్ట‌ర్ ఎస్ ఎస్ రాజమౌళి డైరెక్ష‌న్ లో ఆర్ఆర్ఆర్ తెరెకెక్కుతున్న విష‌యం తెలిసిందే. రాంచ‌ర‌ణ్, ఎన్టీఆర్ కాంబినేష‌న్ లో వ‌స్తోన్న ఈ చిత్రం షూటింగ్ జ‌రుపుకుంటోంది. అత్యంత ప్ర‌తిష్టాత్మ‌కంగా తెర‌కెక్కుతున్న ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన అప్ డేట్ ను బీఏ రాజు ట్విట‌ర్ షేర్ చేశారు. క‌ర్ణాట‌క మ‌హేబ‌ళేశ్వ‌రంలోని అంద‌మైన లొకేష‌న్ లో షార్ట్ షెడ్యూల్ షూట్ కొన‌సాగుతుంది. ఎత్తైన కొండప్రాంతాల మీదుగా డ్రోన్ కెమెరాల సాయంతో ఓ సీన్ షూట్ చేస్తున్న వీడియోను ట్విట‌ర్ లో పోస్ట్ చేయ‌గా వైర‌ల్ అవుతోంది.



చారిత్రక, కాల్పనిక అంశాల కలబోతగా వ‌స్తోన్న ఈ సినిమాలో అల్లూరి సీతారామరాజుగా రామ్‌చరణ్‌, కొమరం భీంగా ఎన్టీఆర్‌ నటిస్తున్నారు. సుమారు 400 కోట్ల భారీ వ్యయంతో నిర్మాత డి.వి.వి.దానయ్య ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. అజ‌య్ దేవ్ గ‌న్, శ్రియ, అలియాభ‌ట్ కీల‌క పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్నారు.



A very short schedule in and around the beautiful locales of Mahabaleshwar with @tarak9999 & @AlwaysRamCharan is underway at a brisk pace for #RRRMovie #RRRDiaries @ssrajamouli @DVVMovies @RRRMovie pic.twitter.com/fKGEbcIFxb