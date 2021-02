బాహుబ‌లి సినిమాతో చ‌రిత్ర సృష్టించిన రాజ‌మౌళి ఇప్పుడు ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమాతో పాత రికార్డులను చెరిపేసే ప్ర‌య‌త్నం చేస్తున్నారు. ఆర్ఆర్ఆర్ చిత్రం ఎన్టీఆర్, రామ్ చర‌ణ్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల‌లో రూపొందుతుండ‌గా, ఈ సినిమాను అక్టోబ‌ర్ 13న విడుద‌ల చేయ‌నున్నారు. ప‌లుమార్లు ఈ చిత్ర రిలీజ్ డేట్ మార‌గా, అక్టోబ‌ర్ 13న సినిమా విడుద‌ల కావ‌డం ప‌క్కా అని తెలుస్తుంది.



ఆర్ఆర్ఆర్ చిత్ర షూటింగ్ చివ‌రి ద‌శ‌కు చేరుకోగా మేక‌ర్స్ ఎండ, వాన‌, ,చ‌లి, ప‌గ‌లు, రాత్రి అనే తేడా లేకుండా షూటింగ్ చేస్తున్నారు. తాజాగా మాసివ్ ఎపిసోడ్‌కు సంబంధించిన షూటింగ్ జ‌రుగుతుండగా, దానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్ల‌పై ఓ వీడియోని విడుద‌ల చేసింది ఆర్ఆర్ఆర్ టీం. ఇది నెటిజ‌న్స్‌ను ఎంత‌గానో ఆక‌ట్టుకుంటుంది. చిత్రంలో రామ్ చ‌ర‌ణ్ అల్లూరి సీతారామ‌రాజు పాత్ర పోషిస్తుండ‌గా, ఎన్టీఆర్ కొమురం భీంగా అల‌రించ‌నున్నారు.



Everything has to go hand in hand ???? especially when prepping up for a shot this MASSIVE! #RRRDiaries #RRRMovie #RRR pic.twitter.com/NX10cvnfjK