హైదరాబాద్‌ : బుధ‌వారం సినిమాటోగ్రాఫర్ సెంథిల్‌కుమార్‌ పుట్టిన‌రోజు. సెంథిల్ పేరు విన‌గానే మ‌న‌కు గుర్తుకొచ్చే సినిమాలు విజువ‌ల్ వండ‌ర్స్‌ ఉన్న సై, మ‌గ‌ధీర‌, అరుంధ‌తి, చ‌త్రప‌తి, ఈగ, బాహుబ‌లి వంటి చిత్రాలు. ఆయన దర్శకుడు రాజమౌళితో కలిసి చేసిన సినిమాలే ఎక్కువ. రాజ‌మౌళితో క‌లిసి విజువ‌ల్ వండ‌ర్స్‌ను క్రియేట్ చేయ‌డంలో సెంథిల్ కుమార్ పాత్ర కీల‌కం. ప్రస్తుతం సెంథిల్ మ‌రోసారి రాజ‌మౌళితో క‌లిసి ‘రౌద్రం ర‌ణం రుధిరం(ఆర్ఆర్ఆర్‌)’ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించే పనిలో బిజీగా ఉన్నారు.

సెంథిల్‌కుమార్ పుట్టిన‌రోజు సంద‌ర్భంగా ‘ఆర్ఆర్ఆర్‌’ చిత్ర యూనిట్ ట్విట్టర్ ద్వారా ఆయనకు పత్యేకంగా శుభాకాంక్షలు తెలియ‌జేసింది. ‘మీ లెన్స్‌తో మేజిక్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఆ మేజిక్‌ను చూడ‌టానికి ఆగ‌లేక‌పోతున్నాం’ అని ‘ఆర్ఆర్ఆర్‌’ యూనిట్ ట్వీట్ చేసింది.

Can't wait to get back to the sets to see you create magic with the lens! ????



Happy Birthday @DOPSenthilKumar. We wish you a fantastic year ahead. #RRR #RRRMovie pic.twitter.com/0icLH0hL5M