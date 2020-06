హైద‌రాబాద్‌: బాలీవుడ్ హీరో సుశాంత్ సింగ్ రాజ్‌పుత్ మ‌ర‌ణంపై.. సీబీఐ విచార‌ణ చేప‌ట్టాల‌ని మాజీ న‌టి, బీజేపీ ఎంపీ రూపా గంగూలీ డిమాండ్ చేశారు. సుశాంత్ మ‌ర‌ణం వెనుక ఏదో మిస్ట‌రీ ఉన్న‌ట్లు ఆమె అభిప్రాయ‌ప‌డ్డారు. ట్విట్ట‌ర్ అకౌంట్ ద్వారా ఆమె కొన్ని ప్ర‌శ్న‌లు సంధించారు. సుశాంత్ మ‌ర‌ణానికి దారి తీసిన సంఘ‌ట‌న‌ల‌పై అర్జెంట్‌గా సీబీఐ విచార‌ణ చేప‌ట్టాల‌ని ఆమె డిమాండ్ చేశారు. ముంబైలోని త‌న నివాసంలో ఉరి వేసుకుని సుశాంత్ ఆత్మ‌హ‌త్య చేసుకున్న విష‌యం తెలిసిందే. దీనిపై పోస్టు మార్ట‌మ్ రిపోర్ట్ కూడా ముంబై పోలీసులకు చేరింది. సుశాంత్‌ది ఆత్మ‌హ‌త్య మాత్ర‌మే అని పోస్టుమార్ట‌మ్ నివేదిక‌లో స్ప‌ష్టంగా తేలింది.



అయితే సుశాంత్‌కు చెందిన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ ఆప‌రేట్ అవుతున్న తీరు అనుమానాలు క‌లిగిస్తున్న‌ట్లు రూపా గంగూలీ ఆరోపించారు. సుశాంత్ ఫాలో అయిన అభిమానుల్ని, ఎలా అత‌ని అకౌంట్ నుంచి అన్‌ఫాలో చేస్తున్నార‌ని ఆమె ప్ర‌శ్నించారు. సుశాంత్ మ‌ర‌ణంపై సీబీఐ విచార‌ణ చేప‌ట్టాల‌ని ప్ర‌ధాని మోదీ, కేంద్ర హోంశాక మంత్రి అమిత్ షాను ఆమె కోరారు. త‌న ట్వీట్ల‌ను వారికి ట్యాగ్ కూడా చేశారామె. సుశాంత్ ఇన్‌స్టా అకౌంట్ నుంచి అన్‌ఫాలో అవుతున్నారంటే, అది సాక్ష్యాన్ని తుడిచిపెట్ట‌డ‌మే అని, వీలైనంత త్వ‌ర‌గా సీబీఐ ఈ కేసును విచారించాల‌ని రూపా గంగూలీ డిమాండ్ చేశారు.

Why are there inconsistencies in reporting of the scene? CBI intervention is required and urgently so.#cbiforsushant #roopaganguly @amitshah @narendramodi pic.twitter.com/WpJasGdEdZ