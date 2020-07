బాలీవుడ్ న‌టుడు, జెనీలియా భ‌ర్త రితేష్ దేశ్‌ముఖ్ బామ్మ చేస్తున్న విన్యాసాల‌కి ఫిదా అయ్యాడు. పొట్టికూటి కోసం ఓ బామ్మ రోడ్ల మీద కర్ర‌తో విన్యాసాలు చేస్తూ పొట్టనింపుకుంటూ ఉంటుంది. ఓ వ్యక్తి బామ్మ విన్యాసాల‌ని వీడియో తీసి సోష‌ల్ మీడియాలో షేర్ చేయ‌గా, అది వైర‌ల్ అయింది. ఈ వీడియో రితేష్ కంట కూడా ప‌డ‌డంతో వెంట‌నే త‌న ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా షేర్ చేస్తూ..యోధురాలైన ఈ బామ్మ వివరాలు ఇవ్వగలరా అంటూ నెటిజ‌న్స్‌ని కోరాడు.



వెంట‌నే స్పందించిన కొంద‌రు నెటిజ‌న్స్‌.. ఆమె పేరు శాంతాబాయి అని గ‌తంలో ఆమెకి సాయ‌ప‌డ్డామ‌ని కొంద‌రు ఫోటోలు షేర్ చేశారు. అయితే స్వ‌శ‌క్తితో ఎంతో మంది స్పూర్తిగా నిలిచిన ఈ బామ్మ చాలా మందికి ఆద‌ర్శం అని వారు పేర్కొన్నారు. అయితే శాంతాబాయ్ ప‌రిస్థితి తెలుసుకున్న రితేష్ త‌న టీంని ఆమె ద‌గ్గ‌ర‌కి పంపి సాయప‌డాల్సిందిగా ఆదేశించాడు. ఆమెది చాలా గొప్ప క‌థ అని పేర్కొన్నాడు రితేష్‌.

Thank you so much -we have connected with this inspiring warrior Aaji Maa - incredible story. https://t.co/RuCfoZIi7M