ఆజి మా గురించి ఆరాతీసిన రితేశ్ దేశ్ ముఖ్

పూణే: పేదరికంతో పొట్ట‌కూటి కోసం మార్ష‌ల్ ఆర్ట్స్ విన్యాసాన్ని అల‌వోక‌గా చేస్తున్న 75 ఏండ్ల పూణె బామ్మ ఆజి మాకు అంద‌రూ ఫిదా అయిపోతున్నారు. ఆజి మాకు సంబంధించిన వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవ్వ‌డంతో సెల‌బ్రిటీలు ప్ర‌శంస‌లు కురిపిస్తున్నారు. బాలీవుడ్ న‌టులు రితీష్ దేశ్‌ముఖ్ ఆజి మాను అభినందించారు. వీడియోను షేర్ చేస్తూ ఎవ‌రైనా ఆ బామ్మ వివ‌రాలివ్వండి..అని ట్వీట్ చేశాడు. ఫైన‌ల్ గా ఆజి మా వివ‌రాలు తెలుసుకున్నాడు రితేశ్‌..ఎంద‌రికో స్పూర్తిదాయకంగా నిలిచిన ఆజి మా గురించి ఆరాతీయ‌డం జ‌రిగింది.ఆమె క‌థ హృద‌యాల‌ను హ‌త్తుకుంది అని ట్వీట్ చేశాడు. లాక్ డౌన్ టైంలో రితేశ్ దేశ్ ముఖ్ ఆజి మా కుటుంబ‌స‌భ్యుల‌తో గ‌డిపిన‌ట్లు ట్వీట్ ద్వారా అర్థ‌మ‌వుతోంది.



ఇప్ప‌టికే బాలీవుడ్ న‌టులు ర‌ణ‌దీప్ హుడా, సోనూసూద్ వంటి హీరోలు ఈ బామ్మ‌కు సాయం చేసేందుకు ముందుకు వ‌చ్చారు. ‘వారియర్ ఆజీ’గా చక్కర్లు కొడుతున్నఈ వీడియోకు సోనూసూద్ స్పందిస్తూ.. 'ఎవ‌రైనా ఈ బామ్మ వివ‌రాలు ఇవ్వ‌గ‌ల‌రా.. ఆమెతో చిన్న ట్రైనింగ్ సెంట‌ర్ ప్రారంభిస్తాను. ఆమె ద్వారా దేశంలోని మ‌హిళ‌ల‌కు ఆత్మర‌క్ష‌ణ‌లో శిక్ష‌ణ ఇప్పిస్తాను' అని సోనూసూద్ పేర్కొన్న విష‌యం తెలిసిందే.



Thank you so much -we have connected with this inspiring warrior Aaji Maa - incredible story. https://t.co/RuCfoZIi7M