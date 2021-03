టాలీవుడ్ సినీ ఇండస్ట్రీలో అక్కినేని నాగేశ్వరరావు, నాగార్జునలది ప్రత్యేక అనుబంధం ఉంది. తండ్రి న‌ట వార‌స‌త్వాన్ని పుణికి పుచ్చుకొని బాల న‌టుడిగా ఇండ‌స్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన నాగార్జున ఇంతింతై వ‌టుడింతై అన్న‌ట్టు టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోగా ఎదిగారు. అలానే నిర్మాత‌గాను సత్తా చాటారు. అక్కినేని తర్వాత అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్‌కు సంబంధించిన బరువు బాధ్యతలు అన్ని నాగ్ చూసుకుంటున్నాడు. అయితే నాగార్జున బాల న‌టుడిగా సుడిగుండాలు సినిమాతో ప‌రిచ‌యం కాగా, ఇందులో అక్కినేనితో క‌లిసి న‌టించాడు. ఈ సినిమాలోని ఓ స‌న్నివేశాన్ని రామ్ గోపాల్ వ‌ర్మ తాజాగా త‌న సోష‌ల్ మీడియాలో షేర్ చేయ‌డం విశేషం.



నాగార్జున అక్కినేనితో క‌లిసి ‘వెలుగు నీడలు’ అనే సినిమాలోను బాల‌న‌టుడిగా న‌టించారు. అయితే నాగార్జున తన తండ్రితో కలిసి ఆరు సినిమాల్లో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నాడు. అందులో ఓ సినిమాలో గెస్ట్ రోల్లో మెరిసారు నాగార్జున .తండ్రి, కొడుకు క‌లిసి న‌టించిన తొలి చిత్రం ‘కలెక్టర్ గారి అబ్బాయి’. ఈ సినిమా భారీ విజ‌యం సాధించింది.అగ్నిపుత్రుడు, రావుగారిల్లు, ఇద్దరు ఇద్ద‌రే, శ్రీరామ‌దాసు, మ‌నం వంటి చిత్రాలు నాగేశ్వ‌ర‌రావు, నాగార్జున కాంబినేష‌న్‌లో రూపొంది ప్రేక్ష‌కుల‌ని అల‌రించాయి.

