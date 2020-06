రాంగోపాల్‌ వర్మ కాంట్రవర్సీకి కేరాఫ్‌ అడ్రస్‌ అని ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. సినిమాలు త్వరగా తీయడంలో వర్మ తర్వాతే ఎవరైనా అని ప్రేక్షకులు అనుకుంటూ ఉంటారు. ఈ మధ్య కాలంలో పలు యూట్యూబ్‌ ఛానళ్లకు స్పెషల్‌ ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తుండటం చూస్తున్నాం. అమ్మాయిని చూసినపుడు వావ్‌ అని మీకు ఎప్పుడు అనిపించిందని వర్మను యాంకర్‌ అడిగింది. దీనికి వర్మ ‘చాలా సార్లు..మీతోపాటు ‘ అంటూ సమాధానమిచ్చాడు. వర్మ స్పందనను చూసి ఆ యాంకర్‌కు ఆనందంతో ఎగిరిగంతేసినంత పనైంది.

మరి ఇలాంటి సీన్‌ దొరికితే నెటిజన్లు వదిలిపెడతారా..? ఏంటీ. ఫన్నీ సంభాషణకు నెటిజన్లు ఫన్నీ టచ్‌ను జోడిస్తూ చేసిన ఎడిటింగ్‌ ఇపుడు అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. వర్మ అలా సమాధామివ్వగానే ‘అయిపాయే’ అంటూ వెనకాల ఓ సినిమా డైలాగ్‌ వినిపిస్తుంది. ఆ తర్వాత కేరింత సినిమాలో పార్వతీశం చెప్పే ‘ఫైవ్‌ మినిట్స్‌ చాట్‌..గుంట ఫ్లాట్’‌ అంటూ మరో సీన్‌ వస్తోంది. ఈ ఎడిటింగ్‌ వీడియోను వర్మ ట్విట్టర్‌ ఖాతాలో షేర్‌ చేశాడు. సోషల్‌మీడియాలో క్రియేటివ్‌ గా ఆలోచించే అబ్బాయిలకు ఎలాంటి బౌండరీలు లేవు. ఈ వీడియో చూడండి అని ట్వీట్‌ చేశాడు.

I guess social media creative guys have no bounds ..Check what’s been done with me and my interviewer @ariyanaglory pic.twitter.com/EQKzBFkrKL