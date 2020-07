సంచలన దర్శకుడు రాంగోపాల్‌వర్మ తాజాగా ‘పవర్‌స్టార్‌’ పేరుతో సినిమా తీస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ సినిమాను రేపు(జులై 25న) 11 గంటలకు ఆర్జీవీ వరల్డ్‌ థియేటర్‌లో విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. అయితే ఈ సినిమా విషయంలో ఇప్పటికే ప్రజలు, సినీ ప్రముఖుల నుంచి భిన్నాభిప్రాయాలు వస్తున్నాయి. ఇటీవల పవర్‌స్టార్‌ టీజర్‌ రిలీజ్‌ చేసిన ఆర్జీవీ అందులో పవన్‌తో పాటు ఇతర నాయకులు, దర్శకులు, నటులను పోలిన వారిని కూడా నటింపజేసినట్లు తెలిసింది. ఈ విషయమై పవన్‌ ఫ్యాన్స్‌ ఆర్జీవీ మీద అగ్గిలం మీద గుగ్గిలమవుతున్నారు. వర్మ మీద కోపంతో గురువారం ఆయన ఆఫీస్‌ మీద దాడి చేసిన విషయం తెలిసిందే.





ఇదిలా ఉండగా రేపు సినిమా విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించిన అనంతరం వర్మ ఈ సినిమాకు సంబంధించిన క్లిప్పింగులను ఒక్కొక్కటిగా ట్విట్టర్‌లో పోస్టు చేస్తూ సినిమాపై అంచనాలను పెంచుతున్నారు. బండ్ల గణేశ్‌ను పోలిన వ్యక్తి పొగుడుతుండగా.. పవన్‌ పాత్రధారి నవ్వుతున్న వీడియో, చంద్రబాబును పోలిన వ్యక్తి ప్రవన్‌తో మాట్లాడుతున్న వీడియోలను శుక్రవారం ఆయన ట్విట్టర్‌లో పోస్టు చేశారు.

Check this character out ..POWER STAR releasing tmrw July 25 th 11 AM pic.twitter.com/w4foQBRr2b — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) July 24, 2020

Are they brothers? ..POWER STAR releasing tmrw mrng JULY 25th 11 AM onwards only in https://t.co/YpBOXfI9v7 pic.twitter.com/2YjbCaskUF — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) July 24, 2020

Guess who is talking ? POWER STAR releasing tmrw mrng JULY 25th 11 AM onwards only in https://t.co/YpBOXfI9v7 pic.twitter.com/IyTXvhwWWs — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) July 24, 2020