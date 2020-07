సంచలన దర్శకుడు రాంగోపాల్‌వర్మ ‘పవర్‌స్టార్‌’ పేరుతో ఓ సినిమా తీస్తున్నట్లు ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ సినిమా మొదలుపెట్టినప్పటి నుంచి రోజుకో అప్‌డేట్‌ ఇస్తూ వస్తున్నారు ఆర్జీవీ. ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు సంబంధించి కొన్ని పోస్టర్లు విడుదల చేయగా వీటికి సినీ అభిమానులు, ప్రజల నుంచి భిన్నాభిప్రాయాలు వచ్చాయి. కాగా జులై 22న ఉదయం 11 గంటలకు ఈ చిత్ర టీజర్‌ విడుదల చేయనున్నట్లు ఆర్జీవీ ప్రకటించారు. అయితే టీజర్‌ చూడాలంటే రూ.25 చెల్లించాలని ఆర్జీవీ నిబంధన పెట్టారు. ఆదివారం సాయంత్రం ఆయన ‘పవర్‌స్టార్‌’చిత్రం నుంచి గడ్డితింటావా అనే పాటను విడుదల చేశారు. ‘గడ్డి తింటావా, తౌడు తింటావా.. నా బుజ్జి గేదెమ్మ నువ్వు కుడితి తాగుతావా..’’ అని వ్యగ్యంగా సాగే ఈ పాటను పవర్‌స్టార్‌ సినిమాలోని ప్రధాన పాత్రధారి ఆలపించినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.

Here is the POWER STAR song “GADDI THINTAVA?” it is a song sung by the hero to his buffaloes DENJOY! https://t.co/hoteeBX46D