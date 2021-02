లాంగ్ గ్యాప్ త‌ర్వాత క్రాక్ చిత్రంతో బాక్సాపీస్ ను షేక్ చేశాడు మాస్ మ‌హారాజా ర‌వితేజ‌. ఈ మూవీ ఇచ్చిన స‌క్సెస్‌తో ఫుల్ జోష్‌మీదున్న ర‌వితేజ ఇపుడు ఖిలాడీగా అల‌రించేందుకు రెడీ అవుతున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈ మూవీ హైద‌రాబాద్‌లో షూటింగ్ జ‌రుపుకుంటోంది. ర‌వితేజ సినిమాలంటే ఎంట‌ర్‌టైన్ మెంట్ ప‌క్కాగా ఉండాల్సిందే. ఇదే ఫార్ములాను నెక్ట్స్ సినిమాకు అప్లై చేయ‌బోతున్నాడీ 'అత్తిలి స‌త్తిబాబు'. ర‌వితేజ త్రినాథ‌రావు న‌క్కిన డైరెక్ష‌న్ లో సినిమాకు గ్రీన్ సిగ్న‌ల్ ఇచ్చిన సంగ‌తి తెలిసిందే. ‌దీనిపై అఫీషియ‌ల్ అనౌన్స్ మెంట్ వ‌చ్చేసింది.

ర‌వితేజ 68వ సినిమాగా వ‌స్తున్న ఈ చిత్రం ఖ‌లాడీ త‌ర్వాత సెట్స్ పైకి వెళ్ల‌నుంది. ఈ చిత్రానికి ప్ర‌స‌న్న‌కుమార్ బెజ‌వాడ స్టోరీ, స్క్రీన్‌ప్లే అందిస్తుండ‌గా..ర‌వితేజ కోసం హెలేరియ‌స్ ఎంట‌ర్‌టైనింగ్ గా ఉండే క్యారెక్ట‌రైజేష‌న్ ను డిజైన్ చేసిన ప‌నిని ప్ర‌స‌న్న‌కుమార్‌కు అప్ప‌గించాడ‌ట డైరెక్ట‌ర్ త్రినాథ రావు. టీజీ విశ్వ ప్ర‌సాద్‌, అభిషేక్ అగ‌ర్వాల్ సంయుక్తంగా పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీపై ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. వివేక్ కూచిబొట్ల కో ప్రొడ్యూస‌ర్‌. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన మిగిలిన వివ‌రాలు త్వ‌ర‌లోనే వెల్ల‌డించ‌నున్నారు. ఖిలాడీ చిత్రం మే 28న విడుద‌ల కానుంది.

