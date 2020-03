సంక్షోభం నుండి సినిమా సినిమా రంగాన్ని క‌న‌ప‌డ‌డానికి మెగాస్టార్ చిరంజీవి నేతృత్వంలో సినీ ప్రముఖులు చేపట్టిన కరోనా క్రైసిస్ ఛారిటీ (సి.సి.సి.)కి విరాళాలు వెల్లువలా వస్తున్నాయి. సీనియ‌ర్ హీరోలు, కుర్ర హీరోలు త‌మ‌కి తోచినంత ఆర్ధిక సాయాన్ని అందిస్తున్నారు. తాజాగా మాస్ మ‌హారాజా ర‌వితేజ సిసిసికి రూ. 20ల‌క్షల విరాళాన్ని అందించ‌నున్న‌ట్టు పేర్కొన్నారు. తెలుగు ఇండ‌స్ట్రీలో దిన‌స‌రి వేత‌నంతో ప‌నిచేసే కార్మికులు లాక్ డౌన్ కార‌ణంగా ఇబ్బంది ప‌డుతున్నారు. వారికి తాను అండ‌గా నిలిచేందుకు ఈ మొత్తాన్ని అంద‌జేయ‌నున్న‌ట్టు ర‌వితేజ పేర్కొన్నారు. మ‌రోవైపు ఈ సంక్షోభంలో తీవ్రంగా కృషి చేస్తున్న పోలీసు అధికారులకు శ‌ర్వానంద్ హీరోగా తెర‌కెక్కుతున్న శ్రీకారం చిత్ర బృందం ఆహారం, నీరు పంపిణీ చేస్తుంది.



Team #Sreekaram distributes food & water for the police officers who are working hard in this crisis.#StayHomeStaySafe pic.twitter.com/kj9BXwqnZW