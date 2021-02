మూగ‌జీవాల విష‌యంలో కొంద‌రు మూర్ఖులు క‌ర్క‌షంగా ప్ర‌వ‌ర్తించ‌డం చాలా మందిని బాధిస్తుంది. సెల‌బ్స్ కూడా ఇలాంటి ఘ‌ట‌న‌ల ప‌ట్ల ఆవేద‌న వ్య‌క్తం చేస్తూ త‌మ ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా మ‌నుషులలో మార్పు తెచ్చేందుకు ప్ర‌య‌త్నిస్తున్నారు. తాజాగా కేర‌ళ‌లోని వాయ‌నాడ్‌లో కొంద‌రు వ్య‌క్తులు జీప్‌తో ఓ ఎలుగుబంటిని వెంబ‌డించారు. పాపం అది ప్రాణ‌భ‌యంతో ముందుకు సాగుతుండ‌గా, వీరు దాని ప‌ట్ల చాలా దారుణంగా ప్ర‌వ‌ర్తించారు. ఈ ఘ‌ట‌న‌కు సంబంధించిన వీడియో ఒక‌టి ర‌వీనా టాండ‌న్ దృష్టికి రాగా, వెంట‌నే దీనిపై స్పందించింది.



“ఆటవిక నిరక్ష్యరాస్యులు. కనీసం కారును కొంచెంసేపు ఆపి దానిని దాని రూట్లో వెళ్లే అవ‌కాశం ఇవ్వవ‌చ్చు క‌దా. మీరు వాటి ప్ర‌దేశంలో ఉన్నారు. అలా అయిన కనీసం వాటిపై జాలి చూపించాలి క‌దా అంటూ ర‌వీనా టాండ‌న్ త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో పేర్కొంది. ఒక‌ప్పుడు ర‌వీనా ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టించి ప్రేక్ష‌కుల‌ని అల‌రించ‌గా, ఇప్పుడు కేజీఎప్ 2 అనే చిత్రంలో ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుంది. ఈ పాత్ర‌కు సంబంధించిన లుక్స్ ఇప్ప‌టికే విడుద‌ల కాగా, ఇది ప్రేక్ష‌కుల‌ని ఎంత‌గానో ఆక‌ట్టుకుంంది.



Frikkin wildlife illiterates. The least they can do is stop that car and let the animal pass . YOU are in THEIR territory and home . Show courtesy. https://t.co/n2toHJ0DRl