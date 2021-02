బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలు చేస్తూ బిజీగా ఉంది క‌న్న‌డ సొగ‌స‌రి ర‌ష్మిక మందన్నా. ఈ బ్యూటీ క‌న్న‌డ‌, తెలుగులో ఇప్ప‌టికే త‌న హ‌వా కొన‌సాగిస్తోండ‌గా..బాలీవుడ్ కు కూడా ఎంట్రీ ఇస్తోంది. ర‌ష్మిక యాక్ష‌న్ థ్రిల్ల‌ర్ గా తెర‌కెక్కుతున్న‌ మిష‌న్ మ‌జ్ను చిత్రంలో ఫీమేల్ లీడ్ రోల్ చేస్తోంది. బాలీవుడ్ న‌టుడు సిద్ధార్థ్ మ‌ల్హోత్రా హీరోగా న‌టిస్తున్నాడు. త‌న మొద‌టి హిందీ చిత్రం షూటింగ్ ఎప్పుడు మొద‌ల‌వుతుందా..? అని ఎదురుచూస్తున్న ర‌ష్మికకు ఆ టైం రానే వ‌చ్చింది. ఫ‌స్ట్ డే షూట్‌లో జాయిన్ అయ్యారు సిద్దార్థ్ మ‌ల్హోత్రా-ర‌ష్మిక. స్పెష‌ల్ టీంతో మొద‌టి రోజు ప్ర‌త్యేక‌మైన‌ది అంటూ ర‌ష్మిక‌తో క‌లిసి స్క్రిప్ట్ బుక్‌ను ప‌ట్టుకున్న స్టిల్ ను ట్విట‌ర్ ద్వారా షేర్ చేసుకున్నాడు సిద్దార్థ్ మ‌ల్హోత్రా. ఈ ఫొటో ఇపుడు నెట్టింట్లో హ‌ల్‌చ‌ల్ చేస్తోంది.



మిష‌న్ మ‌జ్ను పాకిస్థాన్ లో రా (భార‌త సీక్రెట్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీ) చేప‌ట్టిన అతిపెద్ద కోవ‌ర్ట్ ఆప‌రేష‌న్ లోని వాస్త‌వ సంఘ‌ట‌న‌ల ఆధారంగా తెర‌కెక్కుతున్న‌ట్టు బీటౌన్ వ‌ర్గాల స‌మ‌చారం. శాంత‌ను బాగ్‌చి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. బాలీవుడ్ ఫిల్మ్ మేక‌ర్ రోన్నీ స్క్రూవాలా, అమ‌ర్ బుటాలా, గ‌రిమా మెహ‌తా సంయుక్తంగా ఈ మూవీని నిర్మిస్తున్నారు.

SIDHARTH MALHOTRA JOINS UNIT, BEGINS SHOOT... #SidharthMalhotra begins shoot for #MissionMajnu in #Lucknow today... Costars #RashmikaMandanna... Directed by Shantanu Bagchi... Produced by Ronnie Screwvala, Amar Butala and Garima Mehta. pic.twitter.com/02SAAPYsYb