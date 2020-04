బాలీవుడ్ హీరో ర‌ణ్‌వీర్ సింగ్ ఒక్కోసారి హీరో అనే విష‌యాన్ని మ‌ర‌చిపోయి ప్ర‌వ‌ర్తిస్తుంటారు. ఎక్క‌డ చూసిన‌ సాదాసీదాగా ఉంటూ విచిత్ర వేషాల‌తో తోటి వారికి మంచి వినోదాన్ని అందిస్తుంటారు. తాజాగా ఆయ‌న చేసిన ప‌ని నెటిజ‌న్స్‌కి మంచి వినోదాన్ని అందించింది. వివ‌రాల‌లోకి వెళితే బాలీవుడ్‌ నటులు బొమన్ ఇరానీ, జానీలు మానవత్వంపై ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో బుధవారం రాత్రి లైవ్‌ చాట్‌ను నిర్వహించారు.



సీరియ‌స్‌గా లైవ్ చాట్ జ‌రుగుతున్న స‌మయంలో మ‌ధ్య‌లో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ర‌ణ్‌వీర్‌.. ‘నేను నా భర్యకు సాయం చేస్తున్నాను జానీ సార్‌!!!’ అంటూ కామెంటు చేశాడు. వేరే విష‌యాల గురించి మాట్లాడుతున్న స‌మ‌యంలో ర‌ణ్‌వీర్ కామెంట్ చూసిన బోని, జానీల ముఖంపై న‌వ్వులు విరిసాయి. లాక్ డౌన్ కార‌ణంగా ప్ర‌స్తుతం సెల్ఫ్ క్వారంటైన్‌లో ఉంటున్న ర‌ణ్‌వీర్ సింగ్ ఎక్కువ స‌మ‌యాన్ని నిద్ర‌కే కేటాయిస్తున్నాడు. ఆయన భార్య దీపికా..ర‌ణ్‌వీర్ సింగ్ కోసం వెరైటీ వంట‌కాలు నేర్చుకొని భ‌ర్త‌కి వండిపెడుతుంది. ర‌ణ్‌వీర్ త్వ‌ర‌లో 83 అనే స్పోర్ట్స్‌ డ్రామా చిత్రంతో ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. ఇందులో బొమన్‌ ఇరానీ ముఖ్య పాత్ర‌లో క‌నిపించ‌నున్నారు.



Ranveer left a comment on Boman Irani’s live with Johny Lever❤️ #deepveer

(tfs @RanveersNour )



Ranveer: Main biwi ki help kar raha hoon Johnny sir !!!



(I am helping my wife Johnny sir !!!) pic.twitter.com/SQIFHzmaas