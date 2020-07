ముంబై : బాలివుడ్‌ నటుడు రణ్‌వీర్‌సింగ్‌ తన 35వ పుట్టినరోజును సోమవారం జరుపుకుంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా బాలివుడ్‌ సినీప్రముఖులు, నటులు సోషల్‌మీడియా వేదికగా రణ్‌వీర్‌కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

‘‘పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు టైగర్‌! ప్రేమ, ఆనందంతో నిండిన ఇంకా చాలా సంవత్సరాలు నీ జీవితంలో రావాలని కొరుకుంటున్నా’’అని నటుడు అనిల్‌కపూర్‌ రణ్‌వీర్‌తో ఉన్న ఫొటోలను ట్యాగ్‌చేస్తూ ట్వీట్‌ చేశారు.

నటి భూమి ఫడ్నేకర్‌ రణ్‌వీర్‌ సింగ్‌ను కౌగిలించుకుంటున్న వీడియోను తన ఇన్‌స్టా స్టోరీలో అప్‌లోడ్‌ చేసి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసింది.

‘‘ఉత్తమ వ్యక్తికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు.’’ అని నటి నిమ్రత్‌ కౌర్‌ రణ్‌వీర్‌సింగ్‌ బ్లాక్‌ అండ్‌ వైట్‌ ఫొటోను షేర్‌ చేస్తూ ట్వీట్‌ చేసింది. ఫ్యాషన్‌ డిజైనర్‌ మనీశ్‌ మల్హోత్ర రణ్‌వీర్‌సింగ్‌ ర్యాంపు పై నడుస్తున్న ఒక పాత వీడియోను తన ఇన్‌స్టాలో పోస్టు చేసి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

రణ్‌వీర్‌సింగ్‌ బ్యాండ్‌ బాజా భారత్‌ సినిమాతో నటుడిగా తన కెరీర్‌ను ప్రారంభించాడు. ఈ సినిమాకు పిల్మ్‌ఫేర్‌ అవార్డును అందుకున్నారు. ఆ తరువాత గుండే, లుటేరా, కిల్‌ దిల్‌, బాజిరావ్‌ మస్తాని, బేఫిక్రే, పద్మావత్‌, సింబా, గల్లీబాయ్‌ వంటి పలు సినిమాల్లో నటించి గుర్తింపు సాధించాడు. ఆరేండ్లు నటి దీపికా పదుకొణెతో డేటింగ్‌ చేసి 2018 నవంబర్‌ 14న ఆమెను పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ప్రస్తుతం రణ్‌వీర్‌ కపిల్‌దేవ్‌ బయోపిక్‌లో నటిస్తున్నాడు. దీనికి 83అనే పేరును ఖరారు చేశారు. దీనికి కబీర్‌ఖాన్‌ దర్శకత్వం వహిస్తుండగా 2020 డిసెంబర్‌లో ఈ చిత్రాన్ని విడుదల చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.

Happy Birthday Tiger!!!!! ???? @RanveerOfficial To many more years filled with crazy dancing, bear hugs, love & happiness!!! Have the best day! Lots of love! P.S Birthday hai toh kya hua, where is your mask!? ???? pic.twitter.com/w02FycSrZd

Happiest birthday best guy!!! May this be the year of your dreams and ours with your blinding brilliance back at the movies soon!! You’re it @RanveerOfficial. Have a raging, beautiful, massive day, year, decade!! ♥️???????????????????????? #HappyBirthdayRanveerSingh pic.twitter.com/wjc9wXz7VH