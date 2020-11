ద‌గ్గుబాటి వెంకటేష్ న‌ట వార‌స‌త్వాన్ని పుణికి పుచ్చుకొని లీడ‌ర్ సినిమాతో హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చారు రానా. బాహుబ‌లి సినిమాతో రానా నేష‌న‌ల్ స్టార్ అయ్యాడు. ప్ర‌స్తుతం తెలుగు, త‌మిళం, హిందీ సినిమాల‌తో బిజీగా ఉన్నాడు. ఆగ‌స్ట్ లో మిహికా బ‌జాజ్‌ని పెళ్లి చేసుకొని ఓ ఇంటి వాడ‌య్యాడు. అయితే అంతా బాగానే ఉన్నా రానా అనారోగ్యంకు సంబంధించి కొన్నాళ్లుగా అనేక వార్త‌లు సోష‌ల్ మీడియాలో తెగ హ‌ల్ చ‌ల్ చేస్తున్నాయి. కిడ్నీలు రెండు పాడ‌య్యాయ‌ని, ఓ కిడ్నీ త‌న త‌ల్లి దానం చేసిందంటూ క‌థ‌నాలు వ‌చ్చాయి.



తాజాగా సామ్ జామ్ కార్య‌క్ర‌మానికి అతిథిగా వ‌చ్చిన రానా త‌న జీవితంలో ఏ జ‌రిగింద‌నేది చెప్పుకొచ్చాడు. చిన్న‌ప్ప‌టి నుండో త‌న‌కు బీపి ఉంద‌ని , దీని వల్ల గుండెకు సమస్య తలెత్తుంది.. నీ కిడ్నీలు కూడా పాడవుతాయి అని వైద్యులు చెప్పారట‌. బీపీ వ‌ల‌న మెద‌డులో న‌రాలు చిట్లే ఛాన్స్ 70 శాతం, చ‌నిపోయే ఛాన్స్ 30 శాతం ఉంద‌ని కూడా అన్నార‌ట. ఇది విని ప్ర‌తి ఒక్క‌రు భావోద్వేగానికి గుర‌య్యారు. రానాని ద‌గ్గ‌ర నుండి చూసాను. ఆయ‌న ఆరోగ్యంకి సంబంధించి ఎన్ని వార్త‌లు వ‌చ్చిన ధైర్యంగా నిల‌బ‌డి ఉన్నాడు. అందుకు అత‌ను నా సూప‌ర్ హీరో అంటూ సామ్ స్పందించింది. సామ్ జామ్ ప్రోమో ద్వారా ఈ విష‌యాలు బ‌య‌ట‌కు రాగా, న‌వంబ‌ర్ 27న ప్ర‌సారం కానున్న షోలో మ‌రిన్ని ఆస‌క్తిక‌ర విష‌యాలు రానా చెప్ప‌నున్నారు.



Here's a glimpse into Episode 2 of #SamJam!

Premieres November 27 on @ahavideoIN.

Get ready for a roller coaster ride of emotions! #SamJamOnAHA @RanaDaggubati @nagashwin7 @Samanthaprabhu2 @harshachemudu pic.twitter.com/QXhaeooWKp