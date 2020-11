సౌత్ బే పేరుతో రానా కొత్త యూట్యూబ్ ఛానెల్

ద‌గ్గుబాటి రానా న‌టుడిగానే కాదు నిర్మాత‌గాను రాణించాల‌నే ప‌ట్టుద‌ల‌తో ఉన్నారు. అప్ప‌ట్లో కొత్త ఓటీటీ సంస్థ‌ని ప్రారంభించ‌నున్నాడ‌నే వార్త‌లు సోష‌ల్ మీడియాలో తెగ హ‌ల్ చ‌ల్ చేశాయి. కాని దానిపై ఎలాంటి క్లారిటీ రాలేదు. అయితే తాజాగా రానా యూట్యూబ్ ఛానెల్ స్టార్ట్ చేస్తున్న‌ట్టు అఫీషియ‌ల్‌గా ప్ర‌క‌టించ‌డం చ‌ర్చ‌నీయాంశంగా మారింది



క‌రోనా వ‌ల‌న థియేట‌ర్స్ తెరిసే అవ‌కాశాలు లేక‌పోవ‌డంతో ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్ మాధ్య‌మాల‌తో ప్ర‌జ‌ల‌కు వినోదం అందించే ప్ర‌య‌త్నాలు చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా సౌత్ బే అనే పేరుతో కొత్త యూట్యూబ్ ఛానెల్ స్టార్ట్ చేశారు డు రానా. పది సెకన్ల నుండి పది గంటల నిడివితో పలు భాషలకు సంబంధించిన కథలు ఇందులో అందుబాటులో ఉంటాయి. క‌థలే కాకుండా న్యూస్‌, యానిమేషన్‌, ఫిక్షన్‌ అంశాలకు సంబంధించిన స‌మాచారం అందులో బాటులో ఉంటుంది. టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ల‌కి ఈ ఛానెల్‌లో త‌గు అవ‌కాశాలు కూడా క‌ల్పిస్తామ‌ని అంటున్నారు. ప్రస్తుతం రానా అర‌ణ్య అనే సినిమా చేస్తున్నారు.



RANA'S #YOUTUBE CHANNEL... #RanaDaggubati ventures into content creation, launches #YouTube channel: #SouthBay... The platform will offer multilingual stories from 10 seconds to 10 hours... Will cover unscripted celebrity content, music, news, animation, fiction and more. pic.twitter.com/7Mw3WaXFZp