దేశ వ్యాప్తంగా 74వ స్వాతంత్ర్య దినోత్స‌వ వేడుక‌లు ఘ‌నంగా జ‌రుగుతున్నాయి. అంద‌రు త‌మ త‌మ కార్యాల‌యాల‌లో జాతీయ జెండాని ఎగుర వేసి దేశ‌భ‌క్తిని చాటుకుంటున్నారు. తాజాగా మెగా ప‌వర్ స్టార్ రామ్ చ‌ర‌ణ్ చిరంజీవి చారిట‌బుల్ ట్ర‌స్ట్‌లో అల్లు అరవింద్‌తో క‌లిసి ఇండిపెండెన్స్ సెల‌బ్రేష‌న్స్‌లో పాల్గొన్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫోటోలు వీడియోలు వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.



ఇక ఐక‌మ‌త్యం చాటుకోవ‌డానికి 65 మంది సింగ‌ర్స్ 5 భాష‌ల‌లో దేశ భక్తి పాట పాడారు. విన‌రా విన‌రా రేపిక మ‌న‌దేరా అంటూ పాడిన సాంగ్ సోష‌ల్ మీడియాలో హ‌ల్ చ‌ల్ చేస్తుంది. ఈ పాట‌ని రామ్ చ‌ర‌ణ్ త‌న సోష‌ల్ మీడియా ద్వారా విడుద‌ల చేశారు. ఈ క్లిష్ట స‌మ‌యంలో అంద‌రం ఒక్క‌టే అంటూ ఐక‌మత్యం చాట‌డానికి ఇంత మంది సింగ‌ర్స్ క‌లిసి ప‌ని చేయ‌డం ఆనందంగా ఉంద‌ని చ‌ర‌ణ్ పేర్కొన్నారు.



Happy to be releasing #TogetherAsOne, a track which shows unity during these difficult times! 65 singers have come together to present this for a very important cause. @arrahman @usctofficial @laharimusic @tseries #USCT#HappyIndependenceDayhttps://t.co/C01Qw9SFkY