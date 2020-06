ప్ర‌పంచం మొత్తాన్ని క‌రోనా గ‌జ‌గ‌జ వ‌ణికిస్తుంది. ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు కోటికి పైగా కేసులు న‌మోదైన‌ట్టు తెలుస్తుండ‌గా, మృతుల సంఖ్య కూడా అంత‌కంత పెరుగుతూ పోతుంది. క‌రోనాకి భ‌య‌ప‌డి సినిమా సెల‌బ్రిటీలు బ‌‌య‌ట‌కి రావ‌డం కూడా మానేశారు. త‌ప్ప‌నిసరి ప‌రిస్థితుల‌లో మాత్రమే వారు గ‌డ‌ప దాటుతున్నారు. అయితే బ‌య‌ట‌కి వెళ్ళాల్సిన ప‌రిస్థితుల‌లో అనేక జాగ్ర‌త్త‌లు తీసుకుంటున్న మ‌న సెల‌బ్రిటీలు వాటికి సంబంధించిన ఫోటోల‌ని సోష‌ల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తున్నారు.



ఆ మ‌ధ్య ర‌కుల్‌, పాయ‌ల్ రాజ్‌పుత్ ఫ్లైట్ ఎక్కే స‌మ‌యంలో ఏఏ జాగ్ర‌త్త‌లు తీసుకున్నారో త‌మ సోష‌ల్ మీడియా ద్వారా తెలియ‌జేశారు. తాజాగా రామ్ త‌న కోసం ప్ర‌త్యేక మాస్క్‌ని త‌యారు చేసుకున్నాడు. తలను ,ముఖాన్ని కూడా పూర్తిగా కప్పి ఉంచే ప్రత్యేకమైన టీషర్ట్ వేసుకొని అందుకు సంబంధించిన వీడియోనొ సోష‌ల్ మీడియాలో షేర్ చేశాడు. ఆ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఇస్మార్ట్ శంక‌ర్ త‌ర్వాత రామ్ .. దర్శకుడు కిశోర్ తిరుమల రూపొందిస్తున్న `రెడ్` సినిమాలో నటిస్తున్నాడు. ఇందుకు సంబంధించి విడుద‌లైన ఫోటోలు, వీడియోలు ఫ్యాన్స్‌కి థ్రిల్ క‌లిగిస్తున్నాయి.



Never give up attitude with 2020 Modulation.. Full of precautions in doing everything.. #RAPO @ramsayz #RamPothineni #EnergiticStar #iSmartRAM pic.twitter.com/mddT1TD1rr