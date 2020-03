కరోనా విజృంభిస్తున్న నేప‌థ్యంలో ప్ర‌భుత్వాలు, పోలీసులు, సెల‌బ్రిటీలు సామాజిక దూరం పాటించాల‌ని ప్ర‌జల‌ని కోరుతున్నారు. అయితే వీరు ఎంత మొత్తుకున్నప్ప‌టికీ, నిర్ల‌క్ష్య ధోర‌ణితో పోతున్న కొంద‌రు మూర్ఖులకి త‌మ లాఠీల‌తో త‌గిన బుద్ధి చెబుతున్నారు పోలీసులు. రోడ్డుపై గుంపులుగా క‌నిపిస్తే లాఠీలు విరిగేలా కొడుతున్నారు. కాని ఓ ట్రాఫిక్ పోలీసు మాత్రం వాహ‌న‌దారుల‌కి దండం పెడుతూ.. ద‌య‌చేసి మీరు రోడ్ల‌పైకి రావొద్దు. మీకు దండం పెడ‌తా అంటూ క‌న్నీరు పెట్టుకుంటూ వేడుకుంటున్నాడు.

సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్న ట్రాఫిక్ పోలీసుకి సంబంధించిన వీడియోని షేర్ చేసిన వ‌ర్మ‌.. నేను మీకు ఇచ్చే స‌ల‌హా ఏమంటే మీరు ప్ర‌జ‌ల ద‌గ్గ‌ర ప్రాధేయ‌ప‌డుతూ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటే వాళ్లు మీ నెత్తిన ఎక్కి కూర్చుంటారు అని కామెంట్ పెట్టాడు. వర్మ ట్వీట్‌ని కొంద‌రు స‌మ‌ర్ధిస్తున్నారు. ఈ కాంట్ర‌వ‌ర్షియ‌ల్ డైరెక్ట‌ర్ గ‌త కొద్ది రోజులుగా క‌రోనాకి సంబంధించి వ‌రుస ట్వీట్స్ పోస్ట్ చేస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే.

I request the police not to be friendly ????Otherwise the public will sit on your head ???? pic.twitter.com/nstcYMzxUw