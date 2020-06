హైదరాబాద్‌: సంచలనం సృష్టించిన ప్రణయ్ హత్యకేసు ఘటనపై సంచలన దర్శకుడు‌ రామ్‌ గోపాల్‌ వర్మ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నాడు. అమృత, మారుతి రావుల కథ ఆధారంగా సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నట్టు ట్విటర్లో ప్రకటించారు. 'మర్డర్' అనే టైటిల్‌తో వస్తున్న ఈ చిత్రానికి 'కుటుంబ కథా చిత్రమ్‌' అనేది ఉప శీర్షిక. మిర్యాలగూడకు చెందిన మారుతీరావు తన కూతురు అమృత.. ప్రణయ్‌ అనే వ్యక్తిని కులాంతర వివాహం చేసుకున్నదన్న కారణంతో అల్లుడిని హత్య చేయించి, ఆ తర్వాత కొద్దిరోజులకు తాను కూడా ఆత్మహత్య చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే.

వాస్తవ ఘటనల ఆధారంగా ఆర్జీవీ సినిమా రూపొందిస్తున్నారు. ఫాదర్స్‌ డే సందర్భంగా సినిమాకు సంబంధించిన పోస్టర్‌ను విడుదల చేశాడు. ప్రేమ-పగ మధ్య జరిగిన ఈ ఘర్షణలో ఇద్దరు వ్యక్తులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ప్రణయ్‌-అమృత ప్రేమ వివాహం, ప్రణయ్‌ హత్యకేసు, మారుతీరావు ఆత్మహత్య తదితర అంశాలపై చిత్రాన్ని వర్మ తెరకెక్కిస్తున్నారు. రామ్‌గోపాల్‌ వర్మ సమర్పణలో వస్తున్న ఈ సినిమాకు నట్టి కరుణ, నట్టి క్రాంతి నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తుండగా ఆనంద్‌ చంద్ర దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. మారుతిరావు పాత్రలో శ్రీకాంత్‌ అయ్యంగార్‌ నటిస్తున్నారు.



This is going to be a heart wrenching story based on the Amrutha and Maruthi Rao saga of the DANGERS of a father LOVING a daughter too much ..Launching the poster of a SAD FATHER’S film on HAPPY FATHER’S DAY #MURDERlove pic.twitter.com/t5Lwdz3zGZ