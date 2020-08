భార‌త మాజీ కెప్టెన్ మ‌హేంద్ర సింగ్ ధోని శ‌నివారం అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌కు వీడ్కోలు ప‌లికిన సంగ‌తి తెలిసిందే. ఈ నేప‌థ్యంలో ధోని సేవ‌ల‌ను గుర్తు చేసుకున్నారు రామ్ చ‌ర‌ణ్‌. మేం స‌మ‌ర్ధ‌వంత‌మైన కీప‌ర్‌తో పాటు గ‌ట్టి లైన‌ప్ కోసం ఎదురు చూస్తున్న క్ర‌మంలో మీరు టీమిండియాలోకి వ‌చ్చారు. మీ అద్భుత‌మైన ఆట‌తో ప్ర‌పంచాన్నే జ‌యించారు. థ్యాంక్యూ ఎంఎస్ డీ. మీరు ఆడిన మ్యాచ్ విన్నింగ్ ఇన్నింగ్స్, క‌ళ్ళు చెదిరే స్టంపింగ్స్ ఎప్ప‌టికీ గుర్తుంచుకుంటాం అని చ‌ర‌ణ్ త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు .



క్రికెట్ వీరాభిమానులు అయిన అఖిల్, వెంక‌టేష్ కూడా ధోని రిటైర్‌మెంట్‌పై స్పందించారు. మీరు అందించిన జ్ఞాప‌కాల‌కి ధ‌న్య‌వాదాలు. ఎప్ప‌టికీ గ్రౌండ్‌లో మిస్ అవుతాం అని వెంకీ ట్వీట్ చేశారు. సాధార‌ణ ప‌ట్టణం నుండి వ‌చ్చిన నువ్వు అంద‌రికి ఆద‌ర్శంగా నిలిచావు. టీమిండియా నిన్ను త‌ప్ప‌క మిస్ అవుతుంది.చెన్నైతో నీ ప్ర‌యాణం కొన‌సాగుతున్నందుకు ఆనందంగా ఉంద‌ని క‌మ‌ల్ త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు



When we were waiting for a competent wicket keeper to show up and bring stability to our line up, you came. You came,you played,you conquered the world for India. #ThankYouMSD. We will forever cherish the match winning innings' you played & the lightning stumpings you pulled off.