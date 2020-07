మెగాప‌వ‌ర్ స్టార్ రామ్ చ‌ర‌ణ్ తాజా ప్రాజెక్ట్ ఆర్ఆర్ఆర్. లాక్‌డౌన్ వ‌ల‌న చిత్ర షూటింగ్ ‌కి బ్రేక్ ప‌డింది. దీంతో గ‌త మూడు నెల‌లుగా రామ్ చ‌ర‌ణ్ ఇంటికే ప‌రిమిత‌మ‌య్యారు. మ‌రి కొద్ది రోజుల‌లో మొద‌లు కానున్న షూటింగ్ కోసం చ‌ర‌ణ్ స‌న్న‌ద్ద‌మ‌వుతుండగా, ఆయ‌న తాజా లుక్ అభిమానుల‌ని ఆశ్చ‌ర్యానికి గురి చేస్తుంది. కొరియోగ్రాఫర్ జానీ మాస్టర్‌కు రామ్ చ‌ర‌ణ్‌ బర్త్‌డే శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఓ వీడియోని పోస్ట్ చేశారు చ‌ర‌ణ్‌.



ఈ వీడియోలో జానీ మాస్టర్ గురించి చెబుతూ.. త్వరలోనే అందరం మళ్లీ కలిసి పని చేసుకునే రోజులు వస్తాయని, ఇంటి దగ్గర జాగ్రత్తగా ఉండమని ఆయనకి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు చరణ్. ఇందులో చ‌ర‌ణ్ మాస్ లుక్‌లో ద‌ర్శ‌న‌మిచ్చారు. గుబురు గెడ్డంతో, ఫుల్ హెయిర్‌తో రామ్ చ‌రణ్‌ని చూసిన ఫ్యాన్స్ అవాక్క‌వుతున్నారు. ఇదిలా ఉంటే రామ్ చ‌ర‌ణ్ బ‌ర్త్‌డే సంద‌ర్భంగా ఆర్ఆర్ఆర్‌లో అల్లూరి సీతారామ‌రాజు పాత్రకి సంబంధించి లుక్ విడుద‌ల చేసిన విష‌యం తెలిసిందే



#MegaPowerStar @AlwaysRamCharan sends his Heartfelt Birthday wishes to much loved choreographer @AlwaysJani today



Says, "Hope we'll be back to shoot & work together soon, till then Stay Safe, Stay Home"#HBDJaniMaster #HappyBirthdayJaniMaster pic.twitter.com/zN19A3aXQy