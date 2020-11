అందాల భామ ర‌కుల్ ప్రీత్ సింగ్ రీసెంట్‌గా తెలుగులో వైష్ణ‌వ్ తేజ్‌- క్రిష్ కాంబినేష‌న్‌లో తెర‌కెక్కుతున్న సినిమాని పూర్తి చేసుకుంది. ప్ర‌స్తుతం ఓ బ‌డా ఆఫ‌ర్‌ని ద‌క్కించుకున్న ఈ అమ్మ‌డు ఎగిరి గంతేసింది. అమితాబ్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో మేడే అనే థ్రిల్ల‌ర్ డ్రామాని అజ‌య్ దేవ‌గ‌ణ్ తెర‌కెక్కించ‌నుండగా, ఇందులో ర‌కుల్ ప్రీత్ సింగ్ ముఖ్య‌మైన పాత్ర‌లో న‌టించే అవ‌క‌శాన్ని పొందింది. ఈ విష‌యాన్ని క్రిటిక్ త‌ర‌ణ్ ఆద‌ర్శ్ త‌న ట్వీట్ లో తెలిపిరు.



త‌ర‌ణ్ ఆద‌ర్శ్ ట్వీట్‌కు స్పందించిన ర‌కుల్ ప్రీత్ సింగ్.. ఈ సినిమాలో ఆఫ‌ర్ రావ‌డం చెప్ప‌లేనంత సంతోషంగా ఉంద‌ని పేర్కొంది . ‘మేడేలో కో-పైలేట్‌గా నటించడం సంతోషాన్నిస్తుంది. అమితాబ్‌ సార్‌తో కలిసి పనిచేయాలనే కల నిమైంది. అజయ్‌ దేవగన్‌కు ధన్యవాదాలు. షూటింగ్‌ కోసం సిద్ధంగా ఉన్నాను.’ అని ట్వీట్‌ చేశారు. కాగా అజయ్ దేవగన్‌తో రకుల్‌కు ఇది మూడో సినిమా. దే దే ప్యార్ దే చిత్రంలో క‌లిసి ప‌ని చేయ‌గా త్వ‌ర‌లో ప్రారంభం కానున్న ఓ మై గాడ్ చిత్రంలోను అజ‌య్, ర‌కుల్ క‌లిసి న‌టిస్తున్నారు.



Can’t express how thrilled iam to be on board ( literally ????) as a copilot in #MAYDAY . It’s a dream come true to work with @SrBachchan sir . @ajaydevgn thankyouuu and preparing for takeoff ✈️ ???????????????? https://t.co/SLBLVEpTg4