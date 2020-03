నోర‌ల్ క‌రోనా వైర‌స్ రోజురోజుకి విజృంభిస్తుండ‌డంతో ప్ర‌పంచం స్తంభించిపోతుంది. ఇప్ప‌టికే ప‌లు దేశాలలో జ‌నస‌మూహం ఎక్కువ‌గా ఉండే ప్రాంతాల‌ని మూసివేయాల‌ని ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి. మ‌న దేశంలో తెలంగాణ‌, జ‌మ్ము కాశ్మీర్‌, ఢిల్లీ, ఒడిశా, క‌ర్ణాట‌క‌, ఉత్త‌ర‌ప్ర‌దేశ్‌తో పాటు కొన్ని రాష్ట్రాల‌లో థియేట‌ర్స్‌, స్కూల్స్‌, బార్స్ , ప‌బ్స్, జిమ్స్ అన్ని నెలాఖ‌రు వ‌ర‌కు మూత‌ప‌డ్డాయి. కోవిడ్ 19 ఎఫెక్ట్‌తో ఇలా ప్ర‌పంచం స్తంభించిపోతుండ‌డంతో రాజ‌మౌళి త‌న ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా స్పందించారు.

క‌రోనా కార‌ణంగా ప్రపంచం నిలిచిపోవ‌డం చూస్తుంటే షాకింగ్‌గా ఉంది. ఇలాంటి ప‌రిస్థితుల‌లో భ‌యాందోళ‌న‌లు వ్యాప్తి చెంద‌కుండా చూడాల్సిన అవ‌స‌రం ఎంతైన ఉంది. కోవిడ్ 19 వ్యాప్తిని నివారించ‌డానికి ప్రామాణిక సూత్రాల‌ని పాటించండి. కరోనాపై కాస్త అప్ర‌మ‌త్తంగా ఉండండి అని రాజ‌మౌళి త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు. ఇదిలా ఉంటే జ‌క్క‌న్న తెరకెక్కిస్తున్న ఆర్ఆర్ఆర్ చిత్రంలో చాలా మంది విదేశీయుల న‌టులు న‌టిస్తున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. విదేశీయుల వీసాల‌ని కేంద్రం తాత్కాలిక‌ ర‌ద్దు చేసిన నేప‌థ్యంలో ఆర్ఆర్ఆర్ చిత్ర షూటింగ్‌కి ప‌లు ఆటంకాలు క‌లిగే అవ‌కాశం ఉంద‌ని అభిమానులు భావిస్తున్నారు. ఇప్ప‌టికే ఓ సారి రిలీజ్ డేట్‌ని పోస్ట్ పోన్ చేసిన రాజ‌మౌళి మ‌ళ్లీ ఆ తేదీని మారుస్తాడా అన్న‌ది చూడాలి.



It's shocking to see the world come to a standstill. However, in a scenario like this it's imperative to avoid spreading panic. Follow the standard recommendations to prevent the spread of the #COVID19 infection and stay alert. https://t.co/dzzDfuDP9k