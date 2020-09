ద‌ర్శ‌క ధీరుడు రాజ‌మౌళి కొద్ది రోజుల క్రితం క‌రోనా నుండి కోలుకున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. ఆయ‌న కుటుంబంతో పాటు కీర‌వాణి కుటంబానికి కూడా క‌రోనా సోకింది. ప్ర‌స్తుతం అంద‌రు క్షేమంగా ఉన్నారు. అయితే ఇటీవ‌ల‌ సైబరాబాద్‌ పోలీసు కమిషనరేట్‌ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన ప్లాస్మా దాతల సన్మాన కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వ‌చ్చిన రాజ‌మౌళి ..ప్లాస్మా దాతలు నిజమైన హీరోలని, నేను కూడా త్వ‌ర‌లో వైద్యుల‌ని సంప్ర‌దించి ప్లాస్మా డోనేట్ చేస్తాన‌ని చెప్పుకొచ్చారు.



అయితే ఈ రోజు కీర‌వాణి ఆయ‌న త‌న‌యుడు కాల‌భైర‌వ కిమ్స్ హాస్పిట‌ల్‌లో ప్లాస్మాను దానం చేయ‌గా, రాజ‌మౌళి చేయ‌లేదు. దీనిపై ఆయ‌న త‌న ట్విట్ట‌ర్ వేదిక‌గా వివ‌ర‌ణ ఇచ్చారు. న‌న్ను యాంటీ బాడీస్ కోసం టెస్ట్ చేశారు. నా ఐజీజీ లెవల్స్ 8.62గా ఉన్నాయి. కానీ ఆ లెవల్స్ 15గా ఉండాలి. ఈరోజు పెద్దన్నయ్య, భైరవ ప్లాస్మాను డొనేట్ చేశారు అని పేర్కొన్నారు జ‌క్క‌న్న‌.



Tested for antibodies.. My igG levels are 8.62. They should be above 15 to be able to donate... Peddanna and Bhairava donated today... pic.twitter.com/5zVmj0dvt0