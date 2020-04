చీపురు పట్టిన రాజమౌళి

లాక్‌డౌన్‌ వేళ సేవకులు పనికి దూరం కావడంతో ఎవరి ఇంటిపనులు వారే చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇంటిపనుల్లో ఆడవాళ్లకు పురుషులు అండగా నిలుస్తూ పనిభారాన్ని తగ్గించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. గృహాన్ని చక్కదిద్దడంలో మహిళలతో పురుషులు ఏమాత్రం తీసిపోరనే సందేశంతో యువ దర్శకుడు సందీప్‌రెడ్డి వంగా ‘బీ ది రియల్‌మెన్‌' పేరుతో ప్రముఖ దర్శకుడు రాజమౌళికి ఓ సవాలు విసిరిన విషయం తెలిసిందే. దీనిని ఆయన స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా సోమవారం ట్విట్టర్‌లో ఓ వీడియోను పోస్ట్‌ చేశారు. ఇందులో రాజమౌళి ఫ్లోర్‌ తుడుస్తూ, కిటీకి, తలుపుల్ని శుభ్రం చేస్తూ బిజీగా కనిపించారు. సెట్‌లో స్టార్ట్‌ కెమెరా, యాక్షన్‌ అంటూ ఆదేశాలిచ్చే రాజమౌళి ఇంటి పనుల్లో సాధారణ వ్యక్తిలా మారిపోవడంతో నెటిజన్లు ఆయనపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఈ ఛాలెంజ్‌ను ఎన్టీఆర్‌, రామ్‌చరణ్‌, కీరవాణి, సుకుమార్‌, శోభు యార్లగడ్డ స్వీకరించాలని రాజమౌళి సవాలు విసిరారు.

Task done, @imvangasandeep. Throwing the challenge to @tarak9999 and @AlwaysRamCharan..

And lets have some moooreee fun..

Am also challenging @Shobu_ garu, sukku @aryasukku and peddanna @mmkeeravaani..???????? #BetheREALMAN pic.twitter.com/DepkfDvzIE