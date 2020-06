క‌రోనా మ‌హ‌మ్మారి వ‌ల‌న ప్ర‌స్తుత ప‌రిస్థితుల‌లో మాస్క్ మ‌నంద‌రికి త‌ప్ప‌నిస‌రి అయింది. మాస్క్ లేకుండా బ‌య‌ట అడుగు పెడితే క‌రోనా బారిన ప‌డ్డ‌ట్టే అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. జ‌నాల‌లో మాస్క్‌పై మ‌రింత అవ‌గాహ‌న పెంచేందుకు ప్ర‌భుత్వాలతో పాటు సినీ ప్ర‌ముఖులు కూడా న‌డుం క‌ట్టారు. తాజాగా బాహుబ‌లి సినిమాకి సంబంధించిన వీడియోని రాజ‌మౌళి త‌న ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా షేర్ చేస్తూ.. అంద‌రు జాగ్ర‌త్త‌లు వ‌హించండి అని పేర్కొన్నారు.



రాజ‌మౌళి సృష్టించిన మాహిష్మ‌తి సామ్రాజ్యంలో బాహుబ‌లి, భ‌ళ్ళాలదేవ పాత్ర‌లు ప్రేక్ష‌కుల‌ని ఎంత‌గా అల‌రించాయో ప్ర‌త్యేకంగా చెప్ప‌న‌క్క‌ర్లేదు. రాజ్యం కోసం వీరిద్ద‌రి మ‌ధ్య జ‌రిగిన యుద్ధానికి సంబంధించిన స‌న్నివేశాలు రోమాలు నిక్క‌పొడుచుకునేలా చేశాయి. మ‌న‌దేశంలోనే కాక విదేశాల‌లోను ఈ సినిమాలోని ప్ర‌తి స‌న్నివేశానికి ప్రేక్ష‌కులు ఫిదా అయ్యారు. తాజాగా మాస్క్‌పై జ‌నాల‌లో మ‌రింత అవ‌గాహ‌న క‌ల్పించేందుకు అవినాష్ అండ్ టీం బాహుబ‌లిలోని ఓ స‌న్నివేశాన్ని వాడుకుంది. వీఎఫ్ఎక్స్‌ని ఉప‌యోగించి ప్ర‌భాస్,రానా మ‌ఖాలకి మాస్క్ త‌లిగించి మాహిష్మ‌తిలోను మాస్కులు త‌ప్ప‌నిస‌రి అని వీడియో షేర్ చేశారు. ఈ వీడియో ఎంత‌గానో ఆక‌ట్టుకుంటుంది.



Good job @avitoonindia and @coollazz #Unitedsoft VFX Studio team! #BBVsCOVID #IndiaFightsCorona #StaySafe



I hope everyone stays safe and exercise caution in these times. pic.twitter.com/kmhOyK3012