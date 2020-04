క‌రోనా వ‌ల‌న ప్ర‌జ‌లు ర‌క్త‌దానం చేసేందుకు ముందుకు రావ‌డం లేదు. దీని వ‌ల‌న బ్ల‌డ్ కొర‌త ఏర్ప‌డుతుంద‌ని వైద్యులు చెబుతున్నారు. చాలా మంది చిన్న‌పిల్లల్లు త‌ల‌సీమియా అనే వ్యాధితో బాధ‌ప‌డుతున్నారు. వాళ్లకు నెలకు రెండు సార్లు రక్తం ఎక్కించాల్సిన ఉంటుంది. దాంతో పాటు ఇతర ఆపరేషన్స్‌కు రక్తం అనేది చాలా అవసరం. క‌రోనాకి రక్త‌దానానికి ఏం సంబంధం లేదు. రక్త‌దానం చేసి ప్రాణాల‌ని కాపాడండి అని సెల‌బ్రిటీలు కోరుతున్నారు.



ఇటీవ‌ల నాని, చిరంజీవి, శ్రీకాంత్‌, రోష‌న్ త‌దిత‌ర సెల‌బ్రిటీలు బ్ల‌డ్ బ్యాంక్ వెళ్లి ర‌క్త దానం చేశారు. తాజాగా న‌టుడు రాజా ర‌వీంద్ర.. చిరంజీవి బ్లడ్ బ్యాంక్‌లో రక్త‌దానం చేశారు. ప్ర‌స్తుతం ర‌క్తం కొర‌త చాలా ఉంది. ప్ర‌తి ఒక్క‌రు రక్త‌దానం చేసి త‌ల‌సీమియా పేషెంట్స్‌కి అండ‌గా ఉండ‌డం అని రాజా ర‌వీంద్ర పేర్కొన్నారు



#RajaRavindra donates blood at Chiranjeevi Blood Bank and urges everyone to donate blood as there is a huge requirement of blood for Thalassemia patients. pic.twitter.com/0RRDwYjH7R