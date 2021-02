యంగ్‌ రెబల్‌ స్టార్‌ ప్రభాస్‌, పూజా హెగ్డే హీరో హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్న చిత్రం ‘రాధేశ్యామ్‌’. వాలంటైన్స్‌ డే కానుగా ఈ చిత్రం టీజర్‌ను విడుదల చేయనుంది. ఈ మేరకు చిత్రబృందం టీజర్‌ పనుల్లో బిజీగా ఉంది. అయితే తన పాత్రకు సంబంధించిన డబ్బింగ్‌ను పూర్తి చేసుకుంది. ఈ విషయాన్ని ట్విట్టర్‌ ద్వారా అభిమానులతో పంచుకుంది. 1960ల నాటి కథతో చిత్రం తెరకెక్కుతోంది. రాధాకృష్ణ కుమార్ దర్శకత్వం వహిస్తుండగా, యూవీ క్రియేషన్స్, గోపీకృష్ణ మూవీస్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం జూన్‌, జూలైలో విడుదలకు చేసేందుకు మేకర్స్‌ సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లుగా సమాచారం.

అయితే, జూలై 19న యష్ నటించిన ‘కేజీఎఫ్ 2’.. ఆగస్టు 13న అల్లు అర్జున్ ‘పుష్ప’ సినిమాలు ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో జూలై 30 అయితే ‘రాధే శ్యామ్’ చిత్రానికి కలిసొస్తుందని నిర్మాతలు భావిస్తున్నట్లు టాక్‌. అలాగే జూన్‌లో పెద్ద సినిమాలు సైతం ఏవీ లేకపోవడంతో థియేటర్లలోకి తెచ్చేందుకు ప్లాన్‌ చేస్తున్నట్లు సమాచారం. అయితే ప్రేమికుల దినోత్సవం సందర్భంగా ఫిబ్రవరి 14న విడుదల చేసే టీజర్‌తో సినిమా రిలీజ్ డేట్‌పై క్లారిటీ వచ్చే అవకాశమున్నట్లు సమాచారం.

Early morning dub for our teaser..14th Feb, here we come ☺️???? #soundon???? #RadheShyam pic.twitter.com/FzYYwwtjhX