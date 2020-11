గ‌త కొద్ది నెల‌లుగా ఫొటో షూట్స్ చేస్తూ యువ‌త గుండెల‌లో వ‌ల‌పు బాణాలు గుచ్చుతున్న సోయగాల సుంద‌రి రాశీ ఖ‌న్నా. ప్ర‌స్తుతం త‌మిళ సినిమాల‌తో బిజీగా ఉన్న ఈ అమ్మ‌డు తెలుగులోను ప‌లు క్రేజీ ప్రాజెక్ట్స్ చేయాల‌ని భావిస్తుంది. ప‌ల్లెటూరి అమ్మాయిలా, సంప్ర‌దాయ‌బ‌ద్ధంగా క‌నిపించే పాత్ర చేయాలని త‌న మ‌న‌సులో ఉంద‌ని చెప్పిన రాశీ అదే స్టైల్‌లో ఫొటో షూట్స్ చేసి డైరెక్ట‌ర్స్‌కు చిన్న హింట్ ఇచ్చింది.



తాజాగా రాశీ ఖ‌న్నా బూడిద స్టైలిష్ డ్రెస్‌లో ఫొటో షూట్ చేసి అందుకు సంబంధించిన ఫొటోలని త‌న ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో షేర్ చేసింది. చాలా చాల హాట్‌గా ఉన్న ఈ ఫొటోల‌ని చూసిన నెటిజ‌న్స్ మైండ్ బ్లాక్ అవుతుంది. ప్ర‌స్తుతం నెట్టింట వైర‌ల్ గా మారిన ఈ ఫొటోల‌పై త‌మ దైన స్టైల్‌లో కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. రాశీ ఖ‌న్నా తెలుగులో ప్ర‌తి రోజు పండుగే చిత్రంతో మంచి క్రేజ్ సంపాదించింది. ఏంజెల్ ఆర్నాగా అద‌ర‌గొట్టేసింది.



I was taught to worry less about fitting into glass slippers and more about shattering glass ceilings.. #SundayThoughts pic.twitter.com/xiADMQlOwd