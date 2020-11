ఖైదీ నెంబ‌ర్ 150 చిత్రంలో చిరంజీవితో క‌లిసి ర‌త్తాలు ర‌త్తాలు అనే పాట‌కి అద్భుతంగా న‌ర్తించిన రాయ్ ల‌క్ష్మీ ఇంట విషాదం నెల‌కొంది. ఆయ‌న తండ్రి రామ్ రాయ్ క‌న్నుమూశారు. ఈ విష‌యాన్ని త‌న సోష‌ల్ మీడియా ద్వారా తెలియ‌జేసిన రాయ్ ల‌క్ష్మీ త‌న తండ్రిని కాపాడుకోలేక‌పోయాన‌ని చాలా చింతిస్తుంది. అత‌నిని క్ష‌మించ‌మ‌ని కోరుతుంది.



త‌న తండ్రితో గ‌డిపిన అద్భుత‌మైన క్ష‌ణాల‌కి సంబంధించిన ఫోటోల‌ని షేర్ చేసిన రాయ్ ల‌క్ష్మీ.. డాడీ మిమ్మ‌ల్ని మిస్ అవుతున్నా. ఈ బాధ‌ను నేను ఎలా అధిగ‌మించ‌గ‌ల‌ను. మీరు ప్రేమించ‌నంత‌గా న‌న్ను ఎవ‌రు ప్రేమించ‌లేదు. మంచి మ‌న‌సు ఉన్న వ్య‌క్తి గుండె కొట్టుకోవ‌డం ఆగిపోయింద‌న్న విష‌యం చాలా బాధ క‌లిగిస్తుంది. ఈ సంఘ‌ట‌న నా జీవితాన్ని అంధ‌కారం చేసింది. మీరు పై నుంచి నన్ను ఆశీర్వదిస్తారని, ముందుకు నడిపిస్తారని నాకు తెలుసు అని లక్ష్మీ రాయ్ తన తండ్రిని స్మరించుకుంది.



మా నాన్న ఎప్పుడూ మాతోనే ఉంటారు. మీ ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలి. మిమ్మల్ని మేం ఎంతో మిస్‌ అవుతున్నాం. ఐ లవ్‌ యూ.. అంటూ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఎమోష‌న‌ల్‌గా పోస్ట్ పెట్టింది రాయ్. ఇటీవలే 'వేర్ ఈజ్ వెంకటలక్ష్మి' సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన రాయ్ లక్ష్మి.. పలు తెలుగు, తమిళ, హిందీ సినిమాల్లో న‌టించి త‌న‌కంటూ ప్ర‌త్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.



U taught me to be strong...but I m sorry I can never be enough to accept that u are no longer here ????❤️ I miss u dadda love u the most ❤️ pic.twitter.com/wLH2YK6Upz