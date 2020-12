ఈ న‌గ‌రానికి ఏమైంది, ఫ‌ల‌క్‌నుమా దాస్, హిట్ చిత్రాల‌తో ప్రేక్ష‌కుల‌ని అల‌రించిన యువ న‌టుడు విశ్వక్ సేన్. ఈ కుర్ర హీరోతో క‌లిసి పీవీపీ బేన‌ర్ త‌మిళ చిత్రం రీమేక్ తెర‌కెక్కించేందుకు సిద్ద‌మైంది. తాజాగా ఈ చిత్రం లాంచ‌నంగా ప్రారంభం కాగా, ఈ కార్య‌క్ర‌మంలో దిల్ రాజు, త‌రుణ్ భాస్క‌ర్‌తో పాటు ప‌లువురు ప్ర‌ముఖులు హాజ‌ర‌య్యారు.



ఎవ‌రు చిత్రం త‌ర్వాత నిర్మాత పీవీపీ చిన్న సినిమా తీసేందుకు ప్లాన్ చేసింది. ఇందులో భాగంగా ఓ మై క‌డ‌వులే అనే త‌మిళ సినిమా రీమేక్ హ‌క్కుల‌ను కూడా సొంతం చేసుకున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని రీమేక్ చేసేందుకు ప‌లువురు హీరోల‌ను సంప్ర‌దించిన ఉప‌యోగం లేక‌పోవ‌డంతో విశ్వ‌క్ సేన్‌తో తీసే ప్లాన్ చేస్తున్నారు. పూజా కార్య‌క్ర‌మాల‌తో ప్రారంభ‌మైన ఈ సినిమా త్వ‌ర‌లో సెట్స్ పైకి వెళ్ళ‌నుంది. త‌రుణ్ భాస్క‌ర్ చిత్రానికి డైలాగ్స్ అందిస్తుండ‌గా, అశ్వ‌థ్‌ మ‌రిముత్తు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నారు.



అశోక్ సెల్వన్‌, రితికా సింగ్ హీరోయిన్లుగా న‌టించిన చిత్రం ‘ఓ మై క‌డ‌వులే’. ఇందులో విజ‌య్ సేతుప‌తి కీల‌క పాత్రలో న‌టించారు. అశ్వథ్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం మంచి విజ‌యాన్ని సాధించింది. టాలీవుడ్‌ హీరో మహేశ్‌బాబు కూడా చిత్ర యూనిట్‌ను ట్విటర్‌ వేదిక‌గా అభినందించారు. డైరెక్టర్‌ అశ్వథ్‌ సినిమాను అద్భుతంగా తెర‌కెక్కించార‌ని మహేశ్ ప్రశంసించారు.



.@PVPCinema next with @VishwakSenActor, The Official Telugu remake of #OhMyKadavule in association with @svc_official has launched formally today with a pooja ceremony.



Dialogues by @TharunBhasckerD

Story & Direction by @dir_ashwath pic.twitter.com/akfYo5vDZg