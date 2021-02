జ‌గ‌ప‌తి బాబు, కార్తీక్‌, అమ్ము అభిరామి, బేబి స‌హ‌శ్రిత ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల‌లో విద్యాసాగ‌ర్ రాజు తెర‌కెక్కిస్తున్న చిత్రం ‘ఎఫ్‌సీయూకే (ఫాద‌ర్‌-చిట్టి-ఉమా-కార్తీక్‌)’. ఫిబ్ర‌వ‌రి 12న విడుద‌ల కానున్న ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ రంజిత్ మూవీప్ ప‌తాకంపై కె.ఎల్‌. దామోద‌ర్ ప్ర‌సాద్ నిర్మించారు. గ‌త కొద్ది రోజులుగా మూవీ ప్ర‌మోష‌న్ కార్య‌క్ర‌మాలు జ‌రుపుకుంటుండ‌గా, కొవిడ్ మ‌హ‌మ్మారిపై పోరాటంలో ముందుండి అవిశ్రాంతంగా సేవ‌లందిస్తూ వ‌స్తున్న వైద్య‌-ఆరోగ్య‌, మునిసిప‌ల్‌, పోలీస్‌, మీడియా సిబ్బంది చేతుల మీదుగా పాట‌లు విడుద‌ల చేశారు. ఇవి సంగీత ప్రియుల‌ని ఎంత‌గానో ఆక‌ట్టుకుంటున్నాయి.



తాజాగా పాపుల‌ర్ సింగ‌ర్ గీతామాధురి కుమార్తె బేబి ప్ర‌కృతి చేతుల మీదుగా “పువ్వ‌ల్లే మేలుకున్న‌ది” అనే పాట‌ను విడుద‌ల చేశారు. ఈ పాట పిల్ల‌లు, వారి త‌ల్లిదండ్రుల మ‌ధ్య అనుబంధానికి సంబంధించిన‌ది కాగా, దీనిని గీతా, ప్ర‌కృతి ఆల‌పించారు. ఫిబ్ర‌వ‌రి 6న ఫుల్ వీడియో సాంగ్‌ను విడుద‌ల చేయ‌నున్నారు. రొమాంటిక్ కామెడీగా రూపొందిన ఈ చిత్రానికి సంబంధించి ఇప్ప‌టివ‌ర‌కూ విడుద‌ల చేసిన క్యారెక్ట‌ర్ లుక్ పోస్ట‌ర్లు కానీ, టీజ‌ర్ కానీ ఆడియెన్స్‌ను అమితంగా ఆక‌ట్టుకున్నాయి. అలీ, దగ్గుబాటి రాజా, కళ్యాణి నటరాజన్, బ్రహ్మాజీ, కృష్ణ భగవాన్, రజిత, జబర్దస్త్ రామ్ ప్రసాద్, నవీన్, వెంకీ, రాఘవ, భరత్ తదితరులు ముఖ్య పాత్ర‌లు పోషిస్తుండ‌గా, భీమ్స్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.

Here is the soulful "Puvvalle" Song crooned and released by Geeta Madhuri & her Baby Prakruthi, which resembles the pivot role #Chitti character from #FCUK

Visual song on Feb 6th.#FatherChittiUmaaKaarthik@IamJagguBhai #VidyasagarRaju@damukanuri @RanjithMovies#FCUKonFeb12th pic.twitter.com/ukOENdqC9Q