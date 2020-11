ఆర్య‌, ఆర్య‌2 చిత్రాల త‌ర్వాత టాలీవుడ్ డైరెక్ట‌ర్ సుకుమార్-అల్లు అర్జున్ కాంబినేష‌న్ లో వ‌స్తున్న చిత్రం పుష్ప‌. ప్యాన్ ఇండియా చిత్రంగా రూపొందుతున్న ఈ మూవీ క‌రోనా వ‌ల‌న ఆగిపోయింది. రేప‌టి నుండి ఈ చిత్రం రెగ్యుల‌ర్ షూటింగ్ జ‌రుపుకుంటుంద‌ని మేక‌ర్స్ కొద్ది సేప‌టి క్రితం వీడియో విడుద‌ల చేసి స్ప‌ష్టం చేశారు. వీడియోలో అల్లు అర్జున్‌కి సంబంధించిన విజువ‌ల్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇవి అభిమానుల‌ని ఎంత‌గానో ఆక‌ట్టుకుంటున్నాయి.



పుష్ప సినిమాలో క‌న్న‌డ బ్యూటీ ర‌ష్మిక మంద‌న్నా క‌థానాయిక‌గా న‌టిస్తుండ‌గా, విల‌న్‌గా బాలీవుడ్ స్టార్‌ని ఎంపిక‌చ చేస్తార‌ని స‌మాచారం. తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని మారేడుమిల్లి అభయారణ్యంలో తాజా షెడ్యూల్‌కు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఇందులో నాయకానాయికలు అల్లు అర్జున్‌, రష్మికమందన్నలతో పాటు చిత్ర ప్రధాన తారాగణమంతా పాల్గొనబోతున్నట్లు సమాచారం. దాదాపు 60రోజుల పాటు ఈ షెడ్యూల్‌ సాగనుందని తెలిసింది. కోవిడ్‌ పరంగా అత్యంత సురక్షితమైన రక్షణ చర్యల్ని తీసుకుంటూ ఈ షెడ్యూల్‌కు సన్నాహాలు చేస్తున్నారని సమాచారం.ఎర్రచందనం అక్రమ రవాణా కథాంశంతో చిత్తూరు నేపథ్యంలో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించబోతున్నారు. కథానాయిక రష్మిక మందన్న పల్లెటూరి అమ్మాయిగా కనిపించనుంది. బ‌న్నీ లారీ డ్రైవర్ గా క‌నిపించ‌నున్న‌ట్టు స‌మాచారం



Most awaited & Most anticipated #Pushpa Shoot commences from Nov 10th ????@alluarjun @iamRashmika @aryasukku @ThisIsDSP @PushpaMovie



పుష్ప പുഷ്പ புஷ்பா ಪುಷ್ಪ पुष्पा pic.twitter.com/VyKHUixFOH