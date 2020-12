ప‌వ‌ర్ స్టార్ ప‌వ‌న్ క‌ళ్యాణ్‌, ద‌గ్గుబాటి రానా ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల‌లో మ‌ల‌యాళ చిత్రం ‘అయ్య‌ప్ప‌నుమ్ కోశియుమ్‌’ రీమేక్ కానున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. సాగ‌ర్ కె.చంద్ర ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో సితార ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యాన‌ర్‌పై తెర‌కెక్క‌నున్న ఈ చిత్రం కొద్ది సేపటి క్రితం అఫీషియ‌ల్‌గా లాంచ్ అయింది. ప‌వ‌న్ క‌ళ్యాణ్ క్లాప్ కొట్ట‌గా, త్రివిక్ర‌మ్ స్విచాన్ చేశారు. జ‌న‌వ‌రి నుండి మూవీ షూటింగ్ మొద‌లు కానున్న‌ట్టు తెలుస్తుంది. ఈ చిత్రంలో రానా మలయాళంలో పృధ్వీరాజు సుకుమారన్ నటించిన పాత్రలో క‌నిపించ‌నున్నాడు. ఆయ‌న స‌ర‌స‌న నివేధా క‌థానాయిక‌గా న‌టించే అవ‌కాశం ఉంది.. ఈ చిత్రం కోసం పవన్ కళ్యాణ్ సుమారు 40 రోజులు డేట్స్ కేటాయించారట.



