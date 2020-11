మంచి హిట్ కోసం ఎంతో ఆస‌క్తిగా ఎదురు చూస్తున్న రాజ్ త‌రుణ్ తాజాగా త‌న 15వ చిత్రాన్ని పూజా కార్య‌క్ర‌మాల‌తో ప్రారంభించాడు. ఈ చిత్రాన్ని నంద కుమార్, భ‌ర‌త్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తుండ‌గా, సాంటో ( మోహన్ వీరంకి) తెర‌కెక్కిస్తున్నాడు. చిత్రంలో క‌థానాయిక‌గా వర్ష బొల్ల‌మ్మ న‌టిస్తుంది. వెన్నెల కిషోర్ కీల‌క పాత్ర‌లో న‌టించ‌నున్నాడు. స్వీక‌ర్ అగ‌స్తి సంగీతం అందిస్తున్నాడు. త్వ‌ర‌లోనే ఈ చిత్రం సెట్స్ పైకి వెళ్ళ‌నుంది.



రాజ్ త‌రుణ్ కెరీర్ గ్రాఫ్ ప్ర‌స్తుతం సాదా సీదాగా ఉంది. రీసెంట్‌గా విజ‌య్ కుమార్ కొండా ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో ఒరేయ్ బుజ్జిగా అనే చిత్రాన్ని చేశాడు. ఈ చిత్రం ఓటీటీలో విడుద‌లైంది. రాధామోహన్‌ నిర్మించగా, మాళవికానాయర్‌ కథానాయికగా నటించింది. ఈ చిత్రంకి ప్రేక్ష‌కుల నుండి మిక్స్ డ్ టాక్ ల‌భించింది. ప్ర‌స్తుతం రాజ్ త‌రుణ్ త‌న 15వ చిత్రంగా చేస్తున్న సినిమాతో అయిన గాడిలో ప‌డాలని ఆయ‌న ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారు.



Production No.1 of Dream Town Productions starring @ItsRajTarun, @VarshaBollamma and @VennelaKishore launched.



Music by @SweekarAgasthi

Produced by @Nabbineni and @Bharath1985



Written and Directed by SANTO ( @Mohan_Veeranki )



Shoot starts soon #Raj15 pic.twitter.com/hZVPzvvSr5