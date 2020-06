తల్లి, సోదరుడి గురించి బాధపడుతున్న ప్రియాంక

ముంబై: నిసర్గ తుఫాన్ మహారాష్ట్రలోని తీరప్రాంతాన్ని తాకడంతో బలమైన ఈదురుగాలుల వీస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో బాలీవుడ్ నటి ప్రియాంక చోప్రా ఆందోళన చెందుతోంది. యూఎస్ లో ఉన్న ప్రియాంక ముంబై వాసులు, తన కుటుంబసభ్యుల గురించి బాధపడుతోంది.

తల్లి, సోదరుడితోపాటు తాను ఎంతగానో ప్రేమించే 20 మిలియన్ల మంది ముంబై వాసులు క్షేమంగా ఉండాలని ప్రియాంక కోరుకుంది. ప్రతీ ఒక్కరూ అప్రమత్తంగా ఉండి..జాగ్రత్తలు పాటించాలని ప్రియాంక విజ్ఞప్తి చేసింది. 1891 నుంచి ముంబై నగరంలో తుఫాన్ ప్రభావం లేదు. ప్రపంచం నిరాశలో ఉన్న ఇలాంటి సమయంలో తుఫాను వినాశనకరమైనది కావొచ్చని ట్వీట్ లో పేర్కొంది.

This year feels relentless. Please everyone find cover, take precautions and follow the guidelines outlined. Please stay safe everyone. pic.twitter.com/S2xZ5h0g8z