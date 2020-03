కరోనా మ‌హ‌మ్మారి విజృంభిస్తున్న నేప‌థ్యంలో టెడ్రోస్ అధ‌నామ్ గెబ్ర‌యెసుస్‌( డ‌బ్ల్యూహెచ్‌వో జ‌న‌ర‌ల్ డైరెక్ట‌ర్‌) ఇటీవ‌ల‌ స‌రికొత్త ఛాలెంజ్‌ని తీసుకొచ్చిన విష‌యం తెలిసిందే . ఈ ఛాలెంజ్‌ని స్వీక‌రించిన వారు చేతుల‌ని శుభ్రంగా క‌డుక్కోవ‌డంతో పాటు మ‌రో ముగ్గురు లేదా న‌లుగురికి ఛాలెంజ్ విస‌రాలి. టెడ్రోస్ ముందుగా ప్రియాంక చోప్రా, ఆర్నాల్డ్‌, మోడ‌ల్ క్రిస్టి ట‌ర్లింగ్టంన్‌ల‌ని కూడా నామినేట్ చేశారు. ఈ ఛాలెంజ్‌ని ఇప్ప‌టికే దీపికా స్వీక‌రించ‌గా, తాజాగా ప్రియాంక చోప్రా యాక్సెప్ట్ చేసింది.



నేను సేఫ్ హ్యాండ్స్‌ సవాలును అంగీకరిస్తున్నాను . క‌రోనా నుండి ర‌క్షించుకోవ‌డం కోసం తీసుకోవలసిన ప్రధాన మార్గం మీ చేతులను సరిగ్గా కడగడం . ఇలా చేస్తే మీ ప్రాణాల‌ని కాపాడుకోవ‌చ్చు అంటూ నిక్ జోనాస్‌, పరిణితీ చోప్రా, అమితాబ్ బ‌చ్చ‌న్‌, కేట్ బాస్‌వ‌ర్త్‌, మైండీ క‌లింగ్‌ల‌కి ఈ ఛాలెంజ్‌లు విసిరింది ప్రియాంక. అయితే సేఫ్ హ్యాండ్స్ స‌వాలుని స్వీక‌రించిన ప్రియాంక చోప్రా పాట పాడుతూ చేతులని శుభ్ర‌ప‌ర‌చుకుంది. ఈ వీడియోని సోష‌ల్ మీడియాలో షేర్ చేయ‌గా, దీనిపై టెడ్రోస్ స్పందించారు.

డ‌బ్ల్యూహెచ్‌వో జ‌న‌ర‌ల్ డైరెక్ట‌ర్ టెడ్రోస్ అధ‌నామ్ .. ప్రియాంక వీడియోని షేర్‌ చేస్తూ .. మీరు ఎక్క‌డ ఉన్నా చేతుల‌ని శుభ్రంగా కడుక్కోండి. ఇది చాలా సులువైన ప‌ని. నా కోసం, మీ కోసం ఈ ప‌ని చేయండి. మీరు పాడిన హ్యాండ్ వాషింగ్ సాంగ్ చాలా న‌చ్చింది. క‌రోనా త‌రిమికొట్టే ప్ర‌య‌త్నంలో మీరు మాతో భాగ‌స్వామ్యులు కావ‌డం సంతోషంగా ఉంద‌ని టెడ్రోస్ స్ప‌ష్టం చేశారు.

"Wherever you are wash your hands, it's a simple thing to do, do it for me and you" - I love your #handwashing song @priyankachopra! Thank you for all your support to keep the world safe from the #coronavirus and for joining the @WHO #SafeHands challenge. https://t.co/OnMHaDLCv0