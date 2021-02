గ్లోబ‌ల్ భామ ప్రియాంక చోప్రా.. అమెరిక‌న్ పాప్ సింగ‌ర్ నిక్ జోనాస్‌ను పెళ్లాడ‌క లాస్ ఏంజెల్స్‌కి చెక్కేసిన సంగ‌తి తెలిసిందే. అక్క‌డే త‌న భ‌ర్త‌తో ఉంటూ ఆనంద‌క్ష‌ణాలు గడుపుతుంది. అయితే గ‌త ఏడాది నిక్ జోనాస్ త‌న భార్య ప్రియాంక కోసం లాస్‌ ఏంజెల్స్‌లో అంద‌మైన విల్లాను కొనుగోలు చేశారు. 20 వేల చదరపు అడుగులు గల ఈ ఇంటి విలువ ఏకంగా దాదాపు రూ.144 కోట్లు(20 మిలియన్లు). ఈ ఇంట్లోకి లాక్‌డౌన్ స‌మ‌యంలో అడుగుపెట్టిన‌ట్టు ప్రియాంక త‌న ఆటోబయోగ్రఫి ‘అన్‌ఫినిష్డ్‌‌’లో వివరించింది. ప్ర‌స్తుతం గృహ ప్ర‌వేశ వేడుక‌కు సంబంధించిన పిక్స్ వైర‌ల్‌గా మారాయి. ఇందులో ప్రియాంక చోప్రా ప్ర‌ముఖ డిజైన‌ర్ మ‌సాబా గుప్తా రూపొందించిన వైట్‌ ట్యునిక్‌పై ఆరెంజ్‌ కలర్‌ దుపట్టా జ‌త చేసిన డిజైన‌ర్ దుస్తుల‌లో మెరిసింది.



ప్రియాంక త‌న ఆటోబ‌యోగ్ర‌ఫీలో కొన్ని సంచ‌ల‌న విష‌యాఇలు కూడా రాసుకొచ్చింది. ఓ డైరెక్ట‌ర్ త‌న‌తో ఎంత అస‌భ్యంగా ప్ర‌వ‌ర్తించాడో తెలిపింది. ఐటెం సాంగ్ కోసం లో దుస్తులు క‌నిపించాలాని ఒత్తిడి తెచ్చాడ‌ని, నేను చ‌ర్మంలో క‌లిసి పోయే రంగుతో ఉన్న దుస్తులు ధ‌రిస్తా అన్నా కూడా ఒప్పుకోలేద‌ని పేర్కొంది. హీరోయిన్‌గా ఎద‌గాలంటే నీ వక్షోజాలు, పిరుదులు చిన్న‌విగా ఉండొద్దు. అమెరికాలో నాకు తెలిసిన డాక్ట‌ర్ ఒక‌త‌ను ఉన్నాడు. అత‌ని ద‌గ్గ‌ర‌కు వెళ్ళి ఆప‌రేష‌న్ చేయించుకోమ‌ని స‌ల‌హా ఇచ్చాడంటూ ప్రియాంక తన ఆటోబ‌యోగ్ర‌ఫీలో పేర్కొంది. ప్ర‌స్తుతం ఈ అమ్మ‌డు ‘టెక్ట్స్‌ ఫర్‌ యూ’ అనే హాలీవుడ్‌ చిత్రం చేస్తుంది . జిమ్‌ స్ట్రౌస్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాలో ప్రియాంక భర్త నిక్‌ జోనస్‌ అతిథి పాత్రలో కనిపించనున్నారని సినీవర్గాల నుంచి సమాచారం.ఇక ప్ర‌భాస్- ప్ర‌శాంత్ నీల్ కాంబినేష‌న్‌లో తెర‌కెక్కుతున్న స‌లార్ లో స్పెష‌ల్ సాంగ్ కోసం ప్రియాంక‌ను సంప్ర‌దించిన‌ట్టు స‌మాచారం.

