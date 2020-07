మ‌హేష్ బాబు, ప్రీతి జింతా ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల‌లో కె రాఘ‌వేంద్ర‌‌రావు తెర‌కెక్కించిన చిత్రం రాజ‌కుమారుడు. 1999, జూలై 30న విడుద‌లైన ఈ చిత్రం నిన్న‌టితో 21 ఏళ్ళు పూర్తి చేసుకుంది. ఈ సంద‌ర్బంగా మ‌హేష్ బాబు, రాఘ‌వేంద్ర‌రావు ఆ నాటి సంగ‌తులు గుర్తు చేసుకున్నారు. తాజాగా ప్రీతి జింతా కూడా స్పందించింది.



రాఘ‌వేంద్ర‌రావు, మ‌హేష్ బాబుకి ధ‌న్య‌వాదాలు. ఇదొక అద్భుత‌మైన అనుభ‌వం. ఎల్ల‌ప్పుడు ఆనందంగా ఉంటుంది. అని ప్రీతి చిత్రానికి సంబంధించిన ఫోటోలు షేర్ చేస్తూ ట్వీట్ చేసింది. కాగా, రాజ‌కుమారుడు చిత్రం మ‌హేష్‌కి డెబ్యూ మూవీ కాగా, రాఘ‌వేంద్ర‌రావు ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో న‌టించి మొద‌టి చివ‌రి సినిమా కూడా ఇదే కావ‌డం విశేషం. దాదాపు 5 కోట్ల రూపాయలతో తెరకెక్కిన ఆ సినిమా రూ. 16 కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేసింది. వైజయంతి మూవీస్ పతాకంపై అశ్వినీదత్ ఈ మూవీని నిర్మించారు.



Thank you @Ragavendraraoba Garu & @urstrulyMahesh for an incredible experience. I will always cherish it ???? #Memories #21YearsForRajakumarudu https://t.co/jarYx6reaY pic.twitter.com/zTR67bcxjl