బాలీవుడ్ యువ హీరో సుశాంత్ సింగ్ రాజ్‌పుత్ న‌టించిన చివ‌రి చిత్రం దిల్ బేచారా. క‌రోనా మ‌హ‌మ్మారి వ‌లన ఈ సినిమా ఓటీటీ ద్వారా ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చింది. ఇది ప్ర‌తి ఒక్క‌రిని కంట‌త‌డి పెట్టిస్తుంది. కొంద‌రు ప్ర‌ముఖులు ఈ సినిమా చూసి చాలా ఎమోష‌న‌ల్ అయ్యామంటూ సోష‌ల్ మీడియా ద్వారా స్పందించారు. చిత్రంలో సంజనా సంఘి, సైఫ్‌ అలీఖాన్‌(అతిథి పాత్ర), స్వస్థికా ముఖర్జీ తదితరులు న‌టించ‌గా, ముఖేశ్‌ చాబ్రా తెర‌కెక్కించాడు. ఏ ఆర్ రెహ‌మాన్ సంగీతం అందించాడు.



దిల్ బేచారా చిత్రాన్ని 24 గంట‌ల‌లో 95 మిలియ‌న్స్‌కి పైగా వీక్షించి సరికొత్త రికార్డ్ సృష్టించారు. ప్ర‌తి ఒక్క‌రిని ఎంత‌గానో ఆక‌ట్టుకున్న దిల్ బేచారా చిత్రాన్ని ప్రీతి జింతా మ‌రోసారి వీక్షించింద‌ట‌. సుశాంత్ చివ‌రి చిత్రంకు న్యాయం చేసినందుకు ధ‌న్య‌వాదాలు అని ప్రీతి త‌న ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా ద‌ర్శ‌కుడు ముఖేష్ చాబ్రాకి ధ‌న్య‌వాదాలు తెలిపింది. అలానే ఇది వాస్త‌విక‌త‌కి అద్దం ప‌ట్టేలా ఉంది. క‌న్నీరు తెప్పించింది అంటూ సినిమా స్టిల్స్ కూడా షేర్ చేసింది సొట్ట బుగ్గ‌ల సుంద‌రి



Saw #Dilbechara again❤️ Thank you @CastingChhabra for doing full justice to Sushant’s last movie???? It was surreal, a tearjerker & an emotional roller coaster all the way. @sanjanasanghi96 U & the rest of the cast did a fab job????Congratulations to all of you. #Bittersweet #MissU❤️ pic.twitter.com/CjxUV8tYD2