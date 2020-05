డిస్కవరీ వైల్డ్‌కు ప్రకాశ్‌ రాజ్‌ గొంతు...

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మంచి గుర్తింపు ఉన్న టీవీ చానల్‌ డిస్కవరీ. ప్రపంచంలోని అరుదైన సన్నివేశాలను తన కెమెరాలతో బందించి వీక్షకులకు కనువిందు చేయడంలో డిస్కవరీ తీరు ఎంతో ప్రత్యేకం. ఒక్క నిమిషం చూస్తే చాలు గంటల తరబడి చూసేలా డిస్కవరీ తన అభిమానులను ఆకట్టుకుంటుంది. ఇక డిస్కవరీ ప్రధాన చానల్‌కు మరిన్ని అదనపు చానళ్ళను జోడిస్తూ ప్రపంచంలోని అనేక భాషల్లో తన వీక్షకులను పెంచుకునేందుకు రోజు రోజుకు మరింత ప్రయత్నాలు చేస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే వైల్డ్‌ లైఫ్‌ అభిమానుల కోసం డిస్కవరీ ప్రత్యేక కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తుంది. ఇందుకు తగ్గట్టు అభిమానులను మరింత ఆకట్టుకునేలా ప్రాంతీయ భాషలకు పరిచయమున్న గొంతులోనే కార్యక్రమాన్ని వివరించాలనుకుంటుంది డిస్కవరీ.

ఇందులో భాగంగా సౌత్‌ ఇండియా మొత్తం మంచి పేరున్న, మంచి వినదగ్గ గొంతు ఉన్న నటుని కోసం శోదిస్తూ నటుడు ప్రకాశ్‌ రాజ్‌ను సంప్రదించింది సంస్థ. ఈ కార్యక్రమాలకు తన గొంతును ఇవ్వడానికి నటుడు ప్రకాశ్‌ రాజ్‌ ఆసక్తి కనపరచడంతో డబ్బింగ్‌ కార్యక్రమం మొదలయిపోయింది. తెలుగు, తమిళం, కన్నడ భాషల్లో నటుడు ప్రకాశ్‌ రాజ్‌ తన వాయిస్‌ ద్వారా డిస్కవరీ వైల్డ్‌ లైఫ్‌ కార్యక్రమానికి అదనపు హంగు తెస్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని ఎంతో సంతోషంగా భావిస్తూ ప్రకాశ్‌ రాజ్‌ తన గొంతుతో ఉన్న ఓ వీడియోను తన ట్విట్టర్‌ ఖాతా ద్వారా విడుదల చేశారు. దీనికి అనేక మంది సెలెబ్రెటీలు తమ సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ రీ ట్వీట్‌ చేస్తున్నారు.

A meaningful journey..to have been a voice of nature #WildKarnataka, painstakingly made, showcases India’s wildlife in way that has never been done before. Proud to have narrated in Tamil & Telugu languages @DiscoveryIn @DiscoveryPlusIn @wildkarnataka @kalyanvarma @amoghavarsha pic.twitter.com/LSTNthkHRc