సాహో సినిమా తరువాత ప్రభాస్ ఓ పీరియాడిక్ చిత్రంలో నటిస్తోన్న విషయం తెలిసిందే. జిల్ ఫేమ్ రాధాకృష్ణ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా ఇప్పటికే సగభాగం షూటింగ్‌ను పూర్తి చేసుకుంది. ఈ సినిమా చిత్రీకరణ జార్జియాలో జరిగింది. ప్రభాస్‌తో పాటు పూజా హెగ్డే, ప్రియదర్శిలపై కీలక సన్నివేశాల్ని తెరకెక్కించారు. జార్జియాలో కరోనా భయం లేకపోవడంతో నిరాటంకంగా చిత్ర బృందం షూటింగ్‌ను పూర్తి చేసుకున్నదని డైరెక్టర్‌ రాధాకృష్ణ తెలిపారు.



విపత్కర పరిస్థితుల్లోనూ షూటింగ్‌కు సహకరించిన జార్జియా టీమ్‌కు కృతజ్ఞతలు అంటూ రాధాకృష్ణ ట్వీట్‌ చేశారు. త్వరలో సినిమా ఫస్ట్‌లుక్‌ విడుదల చేస్తామని యూవీ క్రియేషన్స్‌ పేర్కొంది. ఉగాది పండగ సందర్భంగా చిత్రం ఫస్ట్‌లుక్‌, టీజర్‌ను విడుదల చేసే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. యూవీ క్రియేషన్స్‌, గోపీకృష్ణ మూవీస్‌ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాయి.



Another schedule in Georgia wrapped up. A big thanks to the team in Georgia for all the support and help in finishing the schedule without any hassles. Importantly, FIRST LOOK OUT SOON! #Prabhas20