చారిత్రాత్మ‌క చిత్రాల‌ను అద్భుతంగా తెర‌కెక్కించే ద‌ర్శ‌కుడు క్రిష్‌. ఈ రోజు ఆయ‌న బ‌ర్త్‌డే కావడంతో ఇండ‌స్ట్రీకి చెందిన చాలా మంది ప్ర‌ముఖులు, అభిమానులు ఆయ‌న‌కు సోష‌ల్ మీడియా ద్వారా శుభాకాంక్ష‌లు తెలియ‌జేస్తున్నారు. ప్ర‌ముఖ నిర్మాత ఏఎం ర‌త్నం .. క్రిష్‌ని క‌లిసి ఆయ‌న‌తో కేక్ క‌ట్ చేయించారు. ఇక ప్ర‌స్తుతం వ‌కీల్ సాబ్ షూటింగ్‌తో బిజీగా ఉన్న ప‌వ‌న్ పుష్ప గుచ్చం పంపి క్రిష్‌కు జ‌న్మ‌దిన శుభాకాంక్ష‌లు తెలిపారు.



ప‌వ‌న్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో క్రిష్ ఓ చారిత్రాత్మ‌క చిత్రం తెరకెక్కిస్తున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. ఈ మూవీని ఏఎం ర‌త్నం నిర్మిస్తున్నారు. అతి త్వ‌ర‌లోనే ఈ చిత్రాన్ని మ‌ళ్లీ సెట్స్ పైకి తీసుకెళ్ల‌నున్నారు. గ‌మ్యం సినిమాతో త‌నెంటో నిరూపించుకున్న క్రిష్ ప్రేమ కథా చిత్రాల‌తో పాటు చారిత్రాత్మ‌క చిత్రాల‌ను నిర్మించారు. బాల‌కృష్ణ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో క్రిష్ తెర‌కెక్కించిన గౌత‌మిపుత్ర శాత‌క‌ర్ణి చిత్రం కేవ‌లం 80 రోజుల‌లోనే షూటింగ్ పూర్తి చేసి అంద‌రికి షాక్ ఇచ్చారు. ఇటీవ‌ల మెగా మేన‌ల్లుడు వైష్ణ‌వ్ తేజ్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో ఓ చిత్రం చేసాడు. ఇందులో ర‌కుల్ ప్రీత్ సింగ్ క‌థానాయికగా న‌టించింది. అట‌వీ నేప‌థ్యంలో తెర‌కెక్కుతున్న ఈ సినిమా షూటింగ్ చాలా వ‌ర‌కు వికారాబాద్ అడ‌వుల‌లోనే జ‌రిగింది. కరోనా, భారీ వర్షాలను లెక్క చేయకుండా టాకీ భాగం మొత్తాన్ని కేవలం 40 రోజుల‌లో పూర్తి చేశారు.



Producer #AMRatnam met @dirkrish and wished him a very Happy Birthday!@megasuryaprod pic.twitter.com/GPmWfZZFYS