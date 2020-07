మొద‌టి నుండి ప‌వ‌న్ క‌ళ్యాణ్‌పై సెటైర్స్ వేస్తూ వార్త‌ల‌లో నిలుస్తూ వ‌స్తున్న ద‌ర్శ‌కుడు రామ్‌గోపాల్ వ‌ర్మ ఇప్పుడు ఏకంగా ఆయ‌న‌పై ప‌వ‌ర్ స్టార్ పేరుతో సినిమాని తెర‌కెక్కించాడు. త‌న ఆర్జీవి వ‌ర‌ల్డ్ థియేట‌ర్‌లో జూలై 25 ఉద‌యం 11 గంట‌ల‌కి విడుద‌ల చేయ‌నున్నాడు. ఇక ఈ రోజు ఉద‌యం 11గంట‌ల‌కి ట్రైల‌ర్‌ని విడుద‌ల చేస్తానన్న వ‌ర్మ రూ. 25 చెల్లించి ట్రైల‌ర్ చూడాల‌ని పేర్కొన్నాడు. అయితే ఊహించ‌ని విధంగా ట్రైల‌ర్ లీక్ కావ‌డంతో త‌న ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా అఫీషియ‌ల్‌గా ట్రైల‌ర్ రిలీజ్ చేశాడు. ట్రైల‌ర్ కోసం ఎవ‌రి ద‌గ్గ‌రైతే రూ. 25లు వ‌సూలు చేశాడో వారికి తిరిగి ఇచ్చేస్తాన‌ని కూడా పేర్కొన్నాడు.



ప‌వ‌ర్ స్టార్ చిత్రం ఎన్నిక‌ల తర్వాత ప‌వ‌న్ క‌ళ్యాణ్ ప‌రిస్థితి ఎలా ఉంద‌నే నేప‌థ్యంలో వ‌ర్మ తెర‌కెక్కించిన‌ట్టు అర్ధ‌మ‌వుతుంది. 2019 ఎన్నిక‌ల‌లో వ‌ర్మ రెండు చోట్ల పోటీ చేయ‌గా రెండు స్థానాల‌లో ఓడిపోయారు. ఈ బాధ‌ని దిగ‌మింగుకోలేక టీవీ ఎత్తేయ‌డం, స్క్రిప్ట్‌ రాసి ఇచ్చిన ఓ ద‌ర్శ‌కుడిని కొట్ట‌డం, ఏపీ ప్ర‌తిప‌క్ష నాయ‌కుడితో వాగ్వాతం, అలాగే త‌న ర‌ష్య‌న్ భార్య‌తో ఉన్న‌ప్పుడు త‌న రెండో భార్య ఫోన్ చేస్తే ఆమెపై విసుక్కోవ‌డం, ఈ స్టార్ డం ఎవ‌రి వ‌ల‌న వ‌చ్చింద‌ని ఓ వ్య‌క్తి ప్ర‌శ్నించ‌డం త‌దిత‌ర అంశాలతో ట్రైల‌ర్ ఆస‌క్తికరంగా సాగింది. ట్రైల‌ర్‌తో సంచ‌ల‌నం రేపుతున్న వ‌ర్మ సినిమాతో ఎలాంటి సెన్సేష‌న్ క్రియేట్ చేస్తాడో చూడాలి.



Here is the Official Trailer of POWER STAR https://t.co/pUOeeGbEYn